草磲剛、超特急リョウガ＆ユーキ、岩橋⽞樹らが『JUNON』11⽉号に登場

Q.（おふたりが）9番目に好きなもの

ユーキ：串カツです！

リョウガ：たしかに絶妙（笑）。僕、食に関して興味がないからマジ順位がむずいんだよな。

ユーキ：食じゃなくてもいいでしょ。ボウリングとかさ。

リョウガ：うーん。

ユーキ：食以外ならバーベキューかな。やろうって楽しみにするけど、準備とか片づけとか気配りとかめんどくさいじゃん。

リョウガ：それダメなところ話してるやん。じゃあ俺は温泉。好きだけど、歩いててぬるっとする瞬間とか、まあまあ気にする。

ユーキ：温泉が9番は低いな。

リョウガ：それ何基準？（笑）

10月からスタートする新ドラマ『終幕のロンド－もう二度と、会えないあなたに－』に主演する草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）。遺品整理人という仕事を持つ主人公・鳥飼樹から、草なぎ自身も感じること、思いをはせることがたくさんあった様子。その話は、日常の小さな心がけから、宇宙や人類の歴史にまでいたって、草なぎの生き方や思考にふれられた、貴重で素敵なインタビューになった。

僕自身は、好きな人とか大切な人には、いつでも会えると思ってるんだよね

最近、よく考えるんだけどさ、人類が誕生して700万年とかたつわけじゃない？ ちょっと話が大きくなるけど大丈夫？（笑）アウストラロピテクスとか何かから、僕らホモサピエンスが20万年～30万年前とかに現れて、「今日人類がはじめて～♪」（と、たまの「さよなら人類」を歌う）、懐かしいね、この歌（笑）。そんなふうに先人たちからのバトンを渡されてここまできたわけでしょ。その大きな歴史の流れのなかで、自分が生きてる時間なんて、もう点でもないくらいのまばたきの瞬間だと思うんだよ。あとはよく、宇宙から見れば、小さな都市の小さな街で暮らしてる自分の悩みなんてちっぽけなものだって言われたりする。でも、自分にとっては全然ちっぽけじゃない、この人生が100％だよね。宇宙や大きな歴史から見れば、ほんの一瞬なんだけど、これが自分の人生なんだから、その一瞬に懸けないとって思う。だって、どんなにえらい人がえらぶってても、いつかは死ぬわけで。だったら、先人たちやすべてのものに感謝しながら、この人生を精一杯生きたいなって。そういうマインドでいると自分が気持ちいいんだよね。

この『終幕のロンド』には「もう二度と、会えないあなたに」っていう副題がついてるけど、僕自身は、好きな人とか大切な人には、いつでも会えると思ってるんだよね。たとえば、大杉漣さんや高倉健さん、つかこうへいさんも、つねに僕の心のなかにいて近くに感じるから、物理的に会わなくても大丈夫だなって思うんです。それに、僕もいつか必ずあの世に行くしね。

■岩橋玄樹

通常版の裏表紙には、岩橋玄樹が登場。『JUNON』には初登場の岩橋。そこで語ってくれたのは、“ちょっと変!?”な自分らしさや、大切にしている思い。今ハマっていることから、リラックスしたいときの過ごし方、そして“愛”へのまっすぐな言葉まで…。彼の素顔に迫る。

■岩橋玄樹 インタビューより抜粋