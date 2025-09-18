iPhone 18 Pro「不人気のカメラバンプ続投」へ、背面ガラスは中が透けるNothing Phoneチックなデザインに
『デザインが好みじゃないから来年まで待とう』
そう考えていたファンに残念なお知らせです。詳細は以下から。
iPhone、Androidを問わず確度の高い事前情報を数多く提供しているDigital Chat Station（DCS）氏によると、「iPhone 18 Pro」はiPhone 17 Proと同様の横長カメラバンプを引き続き採用し、カメラの配置も変わらないそうです。
また、背面下部に使われるガラスはやや透け感のあるものになるとのこと。その辺りは独創的なデザインで知られるNothing社のスマホのような形になると予想されます。
背面ガラスに変更があるとはいえケースをつけると見えなくなるため、情報通りであればほとんどiPhone 17 Proと変わらない見た目になりそうなiPhone 18 Pro。
iPhone 17 Proの背面デザインについては批判も多く、すでにGoogle検索のサジェストに『ダサい』と出てしまっているほどですが、このまま最終デザインとして開発が進められるのでしょうか。
