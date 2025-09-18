ドジャースのブレイク・スネル投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。7回を2安打無失点、2四球11奪三振の快投で、今季5勝目を挙げた。7回の2死一、二塁というピンチの場面では、マウンドにきたデーブ・ロバーツ監督を追い返し、交代を拒否するようなシーンもあった。継投策が裏目に出るケースが続いただけに、続投志願にファンも喝采を贈った。

■“2番手”もブルペンへＵターン

この日のスネルは序盤から快投。3回までに7三振を奪うなど奪三振ショーを展開し、フィリーズ打線を手玉に取った。しかし、3－0とリードして迎えた7回にヤマ場が訪れた。2死から連続四球を出し、一発が出れば同点というピンチ。すると、ベンチからロバーツ監督がマウンドに向かった。

この時ブルペンからはアレックス・ベシア投手が、すでにマウンドに向かっていた。当然、交代が告げられるものと思われたが、マウンドに着いた指揮官はスネルと一言二言交わすとベンチへUターン。投げるつもりでフィールドに姿を現していたベシアは首を傾げ、苦笑いを浮かべながらブルペンへ戻って行った。

続投が決まるとスタンドのファンは拍手喝采。継投失敗が続いていただけに、この決断を歓迎した。結局、スネルはオットー・ケンプ内野手を三振に仕留め、ピンチ脱出。続投志願が正しかったことを証明した。

■「デーブに従う時代は終わった」

スネルは試合後、「ロバーツ監督に何と言ったのか」と問われると、「プリーズ（頼むよ）だね」と明かし、報道陣の笑いを誘った。

交代が中止となった場面を巡っては、SNSでもコメントが相次いだ。「素晴らしい、スネルがロバーツを納得させた」「ドジャースの先発投手たちは交代策に関してトラウマがあるようだ」「いいね。もう投手たちがデーブに従うだけの時代は終わりだ」「要するにスネルが正しかった」「代えていたら、今頃は同点に追い付かれていただろう」という声が並んだ。

また、2人のやり取りを想像したユーザーは「スネル：監督、昨日のことを覚えていますか？ ロバーツ：おっしゃる通りです」と投稿した。ただ、スネルの場合、これまでの所属チームでもマウンドで交代を拒否したことがあり、珍しくないという指摘もあった。

いずれにせよ、ロバーツ監督が明日以降、どんな采配を振るうのか、注目の的となりそうだ。

