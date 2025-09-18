松丸亮吾、華奢なイメージ一転させる“ムキムキ姿”披露に「誰かわからんかった」フォロワーに走る驚愕

9月16日、謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾がSNSを更新し、これまでのイメージを覆す“ムキムキ姿”を公開した。しっかりと鍛えられた上腕や胸筋が目を引く写真に、フォロワーからは驚きの声が相次いでいる。

「テレビで見かける松丸さんは、落ち着いた印象の好青年として知られ、体を露出する機会も多くありません。華奢なイメージをもっていた人も多いだけに、今回の投稿はインパクトが大きかったようです」（芸能記者）

Xでは、

《一瞬コラ画像かと思ってしまうほどたくましい筋肉になってますね?!》

《あのヒョロをここまで仕上げたのはすごい!!》

《あまりにも顔と身体が合ってなさすぎる（褒めてます）》

《一瞬誰かわからんかった》

といった称賛の声が寄せられている。

「7月には《筋肉つくまで脱ぐロケNGにしてたんだけど、念願の温泉ロケ行けた!》と報告しており、目標にしていた体づくりが仕上がりつつあることを明かしていました。これまで、SNSで筋トレ中の姿をほとんど披露しておらず、それだけに今回の突然の“肉体美公開”は、フォロワーにとって大きな驚きとなったようです」（同前）

食生活についての質問には、松丸は積極的に答えていた。

「松丸さんはフォロワーからの《やっぱ食生活には気をつけているのかな…?》というコメントに対し《たんぱく質と炭水化物を多めに取って、脂質をあんまり取りすぎないようにしてるー!》と回答し、効率よく筋肉をつけるための食事管理をしていることも明かしています。もっとも、《なお筋トレしても別に運動ができるようになるわけではなかった》と、運動が苦手なことを、ユーモアをまじえてコメントしていました」（同前）

これまで明かしてこなかった努力の成果が、1枚の写真で示されたというわけだ。

「松丸さんは、メンタリストDaiGoさんを長兄に持つ、4兄弟の末っ子です。家族構成や生い立ちが知られているだけに、成長の過程を見守るような感覚を持つファンも多いのです。そこへきての、この体の変化は、“努力の証”として好意的に受けとめられているといえます」（芸能ジャーナリスト）

今後の活躍についても期待の声があがる。

「彼のファン層は、謎解きやクイズを楽しむ若者が中心ですが、今回の変化は“知的キャラ”の枠を超えた、新たな魅力を示したといえます。今後は番組出演やイベントで、トレーニング成果を披露することになるかもしれません」（同前）

“ヒョロ”と呼ばれた好青年から肉体派へと変貌した松丸。今後はテレビやイベントで、その“進化の過程”を目にする機会が増えそうだ。