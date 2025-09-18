Image:garmin.co.jp

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、スコア付きの睡眠モニタリングで改善アドバイスが受けられる「Venu 2」や、多彩な機能でアウトドアやスポーツをより楽しめる「Instinct 2X」など、GARMIN（ガーミン）のGPSスマートウォッチがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

睡眠の質改善アドバイスも。ガーミンのGPSスマートウォッチ「Venu 2」がクーポンで20％オフ＋ポイント10倍！

高度な健康モニタリング機能やフィットネス機能を搭載したGARMIN（ガーミン）のGPSスマートウォッチ「 Venu 2 」がクーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍とお買い得です。

睡眠スコア付きの先進の睡眠モニタリングで、睡眠のステージはもちろん、心拍数やストレス、血中酸素や呼吸をトラッキングすることが可能。睡眠の質をスコアで確認し、改善のためのアドバイスを受け取ることもできます。

フィットネス機能を始め、ランニング、ウォーキング、自転車、ゴルフなど、25種類以上のスポーツアプリを内蔵しているので、いろいろなスポーツにチャレンジできますよ。

日常生活や健康管理がさらに便利に。ガーミンの「Instinct 2X」がクーポン利用でお得に購入できるチャンス！

GARMIN（ガーミン）の「Instinct 2X」は、大型サイズのタフネスGPSスマートウォッチ。先進のトレーニング機能やLEDフラッシュライト、マルチバンドGNSSなど多彩な機能でアウトドアやスポーツをより楽しめるアイテムです。

ソーラー充電に対応し、スマートウォッチモードでは無制限に稼働。パワーマネージャーで設定とセンサーを制御することで、消費電力を抑えて稼働時間をさらに延ばすこともできます。

視認性の高い1.1インチの大型ディスプレイと、さまざまな環境でも機能する信頼性の高いボタン操作により、アウトドア環境でも頼れる相棒になる本商品がクーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍とお得に購入できるチャンスです。

過酷な環境下でも使用が可能。ガーミンのハイブリッドタフネスGPSウォッチがクーポンで20％オフ＋ポイント10倍！

アナログ針とデジタルディスプレイが融合した、GARMIN（ガーミン）のハイブリッドタフネスGPSウォッチ「Instinct Crossover Dual Power」がクーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍とお買い得価格で販売中です。

アメリカ国防総省が定めるMIL規格［MIL-STD810 G］準拠の「耐衝撃」「防水」「耐熱衝撃」のテストを全てクリア。精密機器にとって過酷な環境下においても問題なく使用できるよう設計されています。

ソーラー充電に対応し、アナログモードでは無制限に稼働。Suica対応で、買い物や電車での移動もスムーズにできるのも嬉しいポイントです。

さまざまな機器に急速充電ができる、Ankerのケーブル一体型モバイルバッテリーがクーポン利用で15％オフ！

2025年9月16日に発売を開始した、Anker（アンカー）の「Zolo Power Bank（20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル）」。ケーブル一体型のモバイルバッテリーの新作がクーポン利用で15％オフとお買い得です。

約15cmのUSB-Cケーブルに加えて、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートを搭載し、合計3台の機器を同時に充電可能。ケーブルは耐久性に優れているので、ストラップ代わりにもなります。

ディスプレイでバッテリー残量がリアルタイムに確認できるのも◎。20000mAhと大容量ながら、重さは360g、120×70×30mmとコンパクトサイズで外出先にも持ち運びやすいアイテムです。

高耐久なナイロンを採用し、絡まないAnkerの「Zolo USB-C & USB-A ケーブル」がクーポン利用で20％オフ！

Anker（アンカー）の「Zolo USB-C & USB-A ケーブル」は18Wの電力と480Mbpsのデータを安定的に供給可能なUSB-IF認証ケーブル。今ならクーポン利用で20％オフとお得に購入できます。

約10,000回以上の折り曲げに耐える、優れた耐久性を誇るナイロン製のケーブルは、癖がつきにくい設計。バッグやポケットの中でも絡まりにくく、ケーブルの絡まりストレスから解放されます。

ブルーとピンクの新色が9月17日に追加されたので、好みやシーンに合わせて選ぶことができますよ。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

飲料品

