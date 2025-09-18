布袋寅泰、「長い友人」有森裕子氏の“お誘い”で世界陸上を観戦 「最高の激励」「布袋さんが世界陸上!!、あつい!!!!」とファン歓喜
ギタリストの布袋寅泰（63）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子氏から誘いを受け、東京・国立競技場で開催中の『東京2025世界陸上』を観戦したことを報告し、ファンから多くの反響が寄せられている。
布袋は「東京で世界陸上が開催されるのは、34年ぶりとのこと。有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友人」と振り返り、開会式の様子や観客の熱気に感動したことをコメント。「陸上観戦デビューの僕らはすっかりその魅力に感動。これから毎日目が離せませんね！」とつづり、会場での自身のショットをアップした。。
この投稿にファンからは「布袋さんが世界陸上!!、あつい!!!!」「目の前でのアスリートたちのエネルギー体感されてまた布袋さんのエネルギーに変わりますね」「世界陸上の日本選手に、最高の激励の言葉ですね」 「歴史に残る世界的スポーツの祭典に立ち会える布袋さん、まさに世界的ギタリストですね」「布袋さん、顔が広いですね」といった声が寄せられ、音楽界を代表する存在の“世界陸上観戦デビュー”に多くの反響が集まっている。
