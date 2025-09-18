¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡¦Á°ÅÄÍµÂÀ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆJ-WAVE¡ØGURU GURU!¡Ù¿·¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¿åÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¡¢J-WAVE¡ØGURU GURU!¡Ù¤Î¿åÍËÆü¿·¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¿¼Ìë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡ª²æ¤¬»Ò¤òÂç»ö¤½¤¦¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿åÍË¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¤ÎÁ°ÅÄÍµÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê7·î¤«¤éµÙÍÜÃæ¡£9·î5Æü¤Ë¡¢9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖGURU GURU! ¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö10·î¤«¤é¤Î¿åÍËÆü¡¦¿·¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¦¡¦¡¦#ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¤Î #¾¾°æ¥±¥à¥ê ¤µ¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÀèÆü¡¢#²Ã²ìæÆ ¤µ¤ó¤Ë2¿Í¤Î¿·¤·¤¤¥Ê¥Ó¼Ì¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¶áÆü¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö10·î¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤GURU GURU!¿åÍËÆü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥±¥à¥ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖGURU GURU! ¿åÍËÆü¤Î¿·¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿åÍË¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
