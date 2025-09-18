¡Ú²òÀâ¡Û¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÃæÆ»ÊÝ¼é¤Ê¤é¡È°ÂÄê¡É¤â¡Ä¶ÛÄ¥¤ÈÂÐÎ©¤Î¥ê¥¹¥¯
9·î7Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Íè·îÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸òÀ¯ºö¡¢ÆÃ¤ËÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤í¤¦¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÀÆðÀ¤ò¼¨¤¹¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤ÊÝ¼é¿§¶¯¤¤À¯¸¢¤ËÅ¾¤¸¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤ÏÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¸½¼ÂÅª³°¸ò¤ÈÆüÃæ´Ø·¸¤Î¸½¾õ
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿·ÐºÑ´Ø·¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯2·î¤ÎÊÆ¹ñË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢Æ±»þ¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤Î¸½¼Â¼çµÁ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑÅªÁê¸ß°ÍÂ¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÇÅì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÄê¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»ÑÀª¤ò³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤äÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç½ÅÍ×¤ÊËÇ°×Áê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤ÏÁê¸ß¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÃæ¹ñÉõ¤¸¹þ¤áÀ¯ºö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÌµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·üÇ°ºàÎÁ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÐÇË»á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ò´ÉÍý¤·¤Ä¤Ä·ÐºÑ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Îµ¡Ç½Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
ÃæÆ»ÊÝ¼éÇÉÀ¯¸¢¡§Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î·ÑÂ³
¼¡´üÀ¯¸¢¤¬ÃæÆ»ÊÝ¼éÇÉ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË»á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸ò¤¬¤Û¤Ü°Ý»ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï´Ä¶À¯ºö¤ä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¯¼£²È¤â¡¢ËÇ°×¤äµ»½Ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÐºÑ³°¸ò¤Î·ÑÂ³¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»ÊÝ¼éÇÉÀ¯¸¢¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÎ©¤òºÇÂç¸ÂÈò¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤äASEAN½ô¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î·³»ö³ÈÂç¤ä³èÆ°¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÉ¤°¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£
Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÌäÂê¤Ï¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î´Ø·¸°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë²óÈò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÃæ¿´¤ËÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤òÊÝ¤Á¡¢Âç¤¤Êº®Íð¤ÏÀ¸¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤Î¿¼²½¤ÈÊÆ¹ñ¤Î·üÇ°¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃæÆ»ÊÝ¼éÇÉÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÍø³²¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ª¤ß¤Ê³°¸ò¼êÏÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÊÝ¼éÀ¯¸¢¡§ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛÄ¥¤ÈÂÐÎ©¤Î¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¼Ô¤¬À¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏµµÎö¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¹â»Ô»á¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÂÐÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Îò»ËÌäÂê¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Îò»ËÌäÂê¤ÏÂç¤¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤È¤·¤ÆÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤Î»²ÇÒ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤òµÞÂ®¤Ë°²½¤·¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª¡¦·³»öÅª±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤È¿±þ¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤äÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥¯¥¢¥Ã¥É¡ÊÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡Ë¤ä¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æî¥·¥Ê³¤¤äÅì¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÆüÊÆ¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Î³ÈÂç¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î·³»öÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ËÆ±Ä´¤·¡¢µ»½ÑÍ¢½Ðµ¬À©¤äÅê»ñÀ©¸Â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×¤äÅê»ñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ»Ô¾ì¤¬¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊóÉü¤È¤·¤ÆÆüËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ò¾©Îå¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè¤ÈÆüËÜ¤Î²ÝÂê
¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃæÆ»ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¤ò°Ý»ý¤·¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¤À¯¸¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îò»ËÌäÂê¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¸åÂà¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£ÆüÊÆ´Ø·¸¤ò´ð¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢²áÅÙ¤ÊÈ¿ÃæÀ¯ºö¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Á´¤Æ¤òÊÆ¹ñ¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÊÆÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÅªÍø±×¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤ò¿µ½Å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¼¹É®¡§³ô¼°²ñ¼ÒStrategic IntelligenceÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÏÂÅÄÂç¼ù¡Û