◇ナ・リーグ ドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席で2戦連発となる51号を放ち、連敗ストップに貢献した。試合後に米ペンシルベニア州地元局「NBCスポーツ・フィラデルフィア」で放送された番組で、敵局にも関わらずコメンテーターたちが大谷を大絶賛する場面があった。

3打席凡退で迎えた8回の第4打席。大谷は先発左腕・ルサルドと4度目の対戦。2ボール2ストライクからの6球目、真ん中付近のスイーパーをフルスイング。打った瞬間、本塁打を確信する完璧な打球が中堅右に着弾すると、ゆっくりとダイヤモンドを一周し、2戦連発の51号でダメ押し点を奪った。

これでナ・リーグ本塁打王争いでトップを走る対戦相手フィリーズ・シュワバーに2本差に迫った。また、連続出塁を22試合に伸ばし、今季最長を更新した。

試合後に「NBCスポーツ・フィラデルフィア」で放送された番組で、元MLB選手でフィリーズ戦のテレビ解説を務めるベン・デイビス氏は「彼は本当に俊足。もう現実世界の“任天堂の野球ゲームの選手”なんですよ」と大絶賛した。

スポーツアンカーのエイミー・ファドゥール氏も「大谷みたいな選手は、もう二度と現れません。絶対にありえない。人間はよく“誰々に似てる”とか言うけど、大谷は誰にも似ていない。これまで見たことない存在。本当に大きな選手で、信じられないスイングをする」と断言して称えていた。