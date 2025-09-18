「神聖かまってちゃん」のドラマーで、「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI」のメンバーでもある、みさこさん（鈴姫みさこさん）が、医師から「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けたことを、それぞれのグループの公式ホームページで発表しました。

【写真を見る】【 神聖かまってちゃん・みさこさん 】 「２cm以下の浸潤がん」を公表 「ガッと検査してピャッと治しますー！」と前向きに投稿

今後行われる治療については「転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります」とコメント。今後の活動については「本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております」としています。

発表後、みさこさんは自身のXを数回にわたって更新。「ガッと検査してピャッと治しますー！」とガッツポーズの絵文字つきで投稿したほか、「明日のライブ来られる方はみさこがどれだけ元気な様子か確かめておくれ」と明るくコメントしています。

また、「『早く元気になりますように』という優しく温かいメッセージが、ありがたいながらもしっくりは来てないくらいには本当に元気なんです…心身共に…」とも伝えています。

ファンからは「早く良くなりますように」「治るように祈ってるからね…！」「元気アピールできるのはいいこと！」「どうか無理せずしっかり療養してくださいね」と、多くの励ましの声が届いています。

