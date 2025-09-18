BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3・第4水曜後10・30）が17日に放送され、巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）がVTR出演。意外な事実を明かした。

8月の放送で、番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）、大竹一樹（57）から7・8月度MSP（もっとも・さまぁ〜ずに刺さった・プレーヤー）に選出されていた森田。この日はそれを記念して番組が行ったインタビューの様子がオンエアされた。

そのなかで「さまぁ〜ず」がVTRを通じてメッセージ。大竹からは、8月6日のヤクルト戦（東京D）で森田がプロ初先発初勝利した際に撮影された阿部慎之助監督（46）との記念写真について「左ピッチャーだけど右でボール持ってたのなんで？」と素朴な疑問が出た。

確かに左投げの森田が右手にプロ初勝利の記念球を持ち、その右腕を笑顔の阿部監督が左手で握っている記念写真。これについて森田は「僕も右手でボール持ってるのは…。あぁ右なのかって思ったんですけど。あそこのポジションだったので」と自然な流れでそうなったと明かした。

そして、投げるのは左だが、そのほかはどうなのか質問されると「全部右です」と衝撃回答。左利きなのは「投げることとサッカーボール蹴るぐらい」と明かした。

「箸とかも（親に）変えられてはないですけど、ずっと右なんで」としたうえで、野球については「左でしか投げられなかったです」と明かすと、VTRを見ていた番組MCの宮崎瑠依（42）は「おもしろ〜い！」と意外な事実に声をあげていた。