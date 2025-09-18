五輪シーズン開幕のフィギュアスケート！代表決める全日本選手権への“予選”地方ブロック大会のスタートと今シーズンにかける注目選手たち

いよいよ迎えるオリンピックシーズン。

昨シーズン、ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪の出場枠を懸けた世界選手権では、日本勢が男女シングル最大3枠、ペアは1枠獲得と大健闘した。

そして、五輪代表を決める全日本選手権が12月、東京・代々木体育館で行われる。

その舞台に向けた地方ブロック大会の東京選手権、中部選手権が9月19日からスタート。

さまざまな思いを胸にシーズンへと臨む選手たち。早くも国内外で試合が開催され、熾烈（しれつ）な戦いが繰り広げられている。

五輪代表を決める全日本選手権の“予選”となる、地方ブロック大会と注目選手を解説していく。

地方ブロックがスタート

いよいよ12月の全日本選手権を目指して、地方ブロック大会から予選がスタートする。

オリンピック、そしてその先の世界選手権を目指す選手、全日本選手権を自身の集大成として挑む選手、日本最高峰の舞台で力を最大限出したい選手。今年もさまざまな選手たちの思いがぶつかり合う時がやってきた。

今年の全日本選手権は12月21日から開幕し、会場は2019年以来となる代々木体育館。

この国内最高峰の大会は、前年のトップ3はシードとなり、予選を免除される。

前年の成績から男子は鍵山優真、中田璃士、壷井達也、女子は坂本花織、島田麻央、樋口新葉がすでに全日本選手権への出場が決定している。

それ以外の選手たちは、地方大会と東西選手権を勝ち抜くか、ジュニアからの推薦選手にならない限り、出場権を獲得することはできない。

地方大会は、東北・北海道、関東、東京、中部、近畿、中四国九州と6つに分かれ、各選手の所属先に応じて、出場する大会が決まる。

前年の東西選手権の成績で各地区の予選通過人数が毎年変動し、今年の割り当ては下記の通り。

東北・北海道：男子3名、女子4名

関東：男子3名、女子3名

東京：男子24名、女子23名

中部：男子4名、女子10名

近畿：男子17名、女子11名

中四国九州：男子9名、女子9名

各地方大会を勝ち抜いた選手たちは、全日本選手権への最終予選となる東西選手権に挑む（※東北・北海道、関東、東京→東日本。中部、近畿、中四国九州選手権→西日本へ進出）。

東西選手権も、前年の全日本選手権での成績で毎年予選通過人数の変動があり、今年は下記の選手たちが全日本選手権への切符を掴む。

ただし、地方大会を勝ち抜いた選手の中で、東西選手権の前後1週間にGPシリーズにエントリーしている場合は、予選免除となる。

【東日本選手権】

男子：5名＋＜免除＞三浦佳生、佐藤駿

女子：3名＋＜免除＞住吉りをん、中井亜美、渡辺倫果、千葉百音、青木祐奈



【西日本選手権】

男子：8名＋＜免除＞山本草太、友野一希、垣内珀琉

女子：8名＋＜免除＞松生理乃、吉田陽菜

五輪シーズンにかける強い思い

ここからは、このオリンピックシーズンに見逃せない注目選手を紹介していく。

まずは、オリンピック2大会連続出場、全日本4連覇中の絶対的エース・坂本花織（25）。

坂本はシーズン開幕目前に、「現役ラスト」宣言。

「北京五輪からこの4年間本当にいろいろなことを乗り越えて、もう1回この経験を味わいたいと思ってやってきた。その集大成としてしっかり自分の目標に向かって全力で頑張っていきたい。自分のすべてをさらけ出して頑張りたい」

昨シーズンから2年間を「五輪のためのシーズン」と位置づけ、勝負の1年に全身全霊で挑む。

そして、坂本と同級生で北京五輪を共に戦った樋口新葉（24）。彼女も、今シーズン限りでの現役引退を表明している。

その2人と、昨季世界選手権に挑んだのが千葉百音（20）だ。

夢の舞台を大きな目標に掲げ、着実にトップアスリートへと成長を遂げてきた。

「常にチャレンジャーでいたい。自分がどの立ち位置にいようと今シーズンからみんなが同じスタート地点から一斉に頑張るようになる。そこから自分がどれだけ伸びるかがカギになってくる」

千葉は今季初戦の国際大会「チャレンジャーシリーズ木下杯」では坂本を破り優勝。それでもブレることなくストイックに競技と向き合い五輪へと突き進む。

4年に一度のチャンスを虎視眈々（たんたん）と狙う選手はほかにも。

大技トリプルアクセルを携え勝負を懸ける、渡辺倫果（22）、吉田陽菜（20）。今季シニアデビューの中井亜美（16）も着々と力をつけている。

さらに、こだわり続ける4回転トゥループが武器の住吉りをん（23）ら、加速する女子の熱き戦いに目が離せない。

激しい代表争いも予想される男子

一方男子も、激しい代表争いが予想される。

去年全日本初優勝を果たし、日本のエースへと名乗りを上げたのが鍵山優真（22）。

北京五輪銀メダリストの肩書を持ちながら、ケガなどの逆境をはねのけ“超進化”を遂げてきた。

今季、フリーのプログラムに選んだのは『トゥーランドット』。かつてトリノ五輪で日本勢初の金メダルを獲得したレジェンド・荒川静香さんや、エースの系譜を受け継いだ宇野昌磨さんも滑ったこともある楽曲だ。

「最初は自分がこのプログラムを演じるのにふさわしいか、という不安ももちろんありました。やっぱり今シーズンにかける思いがすごく強くて、北京（五輪）以上のパフォーマンス、そして成長を見せたかった。チームのみんなが信頼して『優真なら絶対できる』と言ってくれた。僕も自信を持ってこれをやりたい」

2018年の平昌（ピョンチャン）五輪で羽生結弦さん以来の金メダル獲得へ、勝負の一年が始まる。

そして、鍵山とともにジュニア時代から注目を浴びてきたのが佐藤駿（21）。

世界と戦うための高難度ジャンプ、4回転ルッツを武器に、昨シーズンは初出場の世界選手権で6位と五輪の出場枠獲得に大きく貢献した。

シーズン前のケガの影響でスタートが遅れたものの、9月12日から14日にかけてイタリアで行われたロンバルディア杯では、フリーで代名詞の4回転ルッツを華麗に成功させ、演技後には安堵の表情を見せた。

総合4位と、今後の試合での活躍に期待がかかる。

その2人の背中を追いかけるのが三浦佳生（20）だ。

勝負のプログラムを作り上げる際、振付師にこんなオーダーをしたという。

「優真と駿よりもいいプログラムを作ってください」

五輪の舞台へ早くも闘志を燃やす三浦は、ネイサン・チェンの記録を更新する史上最年少の17歳で四大陸選手権と世界ジュニアを制覇した実力者。爆発力を秘める若き才能に期待がかかる。

さらにベテラン勢もギアを上げる。

男子シングル最年長27歳の友野一希は、圧倒的個性で夢の五輪へと覚悟のシーズンに挑む。

その友野と苦楽をともにしてきた山本草太（25）は、ケガに苦しめられながらも、今季は新たに4回転フリップの大技を携え、飛躍を誓う。

そしてジュニア勢も見逃せない。

史上初JGPファイナルと世界ジュニアのダブル3連覇を達成、ジュニアカテゴリー全勝中と圧倒的な強さを誇る島田麻央（15）。

去年全日本選手権2位とブレイクを果たした男子シングル界の次世代エース・中田璃士（15）などジュニアたちの勢いもめざましい。

さまざまな思いがぶつかる今年の全日本。オリンピックシーズンに繰り広げられる、熱き戦いが幕を開ける。運命の瞬間から、目が離せない。