◇MLB カブス 8-4 パイレーツ(日本時間18日、PNCパーク)

カブスがパイレーツとの3連戦最終戦8-4で勝利を収め、2020年以来5年ぶりとなるポストシーズンへ進出しました。

チームは初回、2本のホームランで4点を先制。2回に同点に追いつかれましたが、6回に犠牲フライとタイムリーで3点、8回にも1点を追加し、勝利しました。体調不良により、欠場が続いていた鈴木誠也選手はこの日6試合ぶりにスタメン出場。第1打席にデッドボールを受け出塁しましたが、その後ヒットは生まれず。3打数無安打となりました。

試合後クラブハウスではシャンパンファイトが行われ、今永昇太投手や鈴木選手も歓喜の輪に加わりました。クレイグ・カウンセル監督は「お互いにシャンパンをかけ合ってお祝いするなんて、普通の仕事ではなかなかできない。その機会をいかし、お互いに全力で楽しんで、お祝いすればいいんだ」とコメント。選手たちとともにシャンパンファイトを満喫しました。

さらにポストシーズンに向けて「ファンのみなさんに10月の野球を体験させてあげたかった。10月の最高の野球を楽しんでもらいたい」とファンへメッセージを送りました。