BLACKPINK（ブラックピンク）LISA（リサ）が、17日に開幕した第30回釜山（プサン）国際映画祭にサプライズ登場した。

釜山市内の「映画の殿堂」野外舞台の開幕式レッドカーペットに、レース装飾が目立つ、ピンクベースにブルーが調和したドレスを着用して上がった。主催側は「サプライズ登場です」と紹介した。韓国メディアのスポーツ朝鮮は18日「骨盤部分には少しカットが入っており、官能美を一層高めた」と報じた。

LISAは、HBOドラマ「The White Lotus」シリーズ3に出演し、本格的な演技活動を開始している。ハワイの海辺にある超豪華ホテルで、1週間で起きた話を描いたもので、LISAはホテル職員役を演じた。米カリフォルニア州ロサンゼルスのピーコック劇場で開かれた第77回プライムタイム・エミー賞授賞式（14日）にゴールドのドレスで出席し、世界的に熱い関心を集めた。

第30回釜山国際映画祭は、26日までの10日間、釜山市内の映画の殿堂一帯で開催される。公式上映作は241本で、昨年より17本増えた。連携プログラムの上映作まで含めれば、全体上映作は計328本となる。