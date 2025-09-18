さくら（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/18】YouTuberのさくらが17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

◆さくら、ミニスカで美脚披露


さくらは「コラージュしまくりな写真を投下」とつづり、かき氷や肉を頬張る姿を公開。「いちご売り切れてたから2番目に好きなブルーハワイ食べた」と、楽しんでいる様子を明かした。黒のトップスにベージュのミニスカートを着用し、スラリとした美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「コーデも似合う」「美脚が際立ってる」「天使みたい」「一緒にカフェ行きたい」「全部が可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

