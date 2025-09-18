志尊淳「恋は闇」「グラスハート」でファン急増も変わらぬ愛と“ホーム”「これからも大切に守っていきたい」【「S.S.J 2025」終演後独占インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の志尊淳（しそん・じゅん／30）が15日、ファンクラブイベント「S.S.J 2025」の東京公演を開催。モデルプレスでは、終演後に独占インタビューを行い、イベントの感想やファンへの想いを聞いた。
【写真】指輪を1年間匂わせ続けていた志尊淳
毎年恒例のファンクラブイベント。今年は30歳という節目の年を迎え、大阪と東京の2都市で計8公演を開催。歌のカラオケステージ、ファンからの質問コーナー、撮影可能なファンとの交流など、さまざまな企画で会場を盛り上げ、最終公演は生配信も行われた。
― イベントお疲れ様でした！すべての公演が終了しましたが、感想をお聞かせください。
志尊：僕にとって「S.S.J」というのは、“ホーム”のような場所です。これまで何度もやってきましたが、今年は30歳という節目の年ということもあり、ファンの皆さんに感謝を伝える一年にしたい、楽しんでもらえる一年にしたいと、独立してからずっと考えてきました。
今年は2クール連続でドラマにも出演させてもらって、かなり忙しくしているんですけど、そういう中でも“帰って来られる場所”があると、「頑張ってよかったな」と心から思えるんです。ファンの皆さんがいつも温かく見守ってくれているから、肩肘を張らずにいられる。そんな居場所を作れていることが、本当に幸せです。
― ファンの方との距離が近くて驚きました。
志尊：実は「S.S.J」はもともと、今よりファンとの距離が遠いイベントだったんです。撮影タイムもなくて、あったとしても近くに行くのは短い時間だけでした。でも事務所と話し合って、「それじゃあファンクラブイベントの意味がないのでは？」ということになり、ファンの皆さんともっと近くで交流できるスタイルに変えていきました。
傍から見ると、「俳優なのに、なんだかアイドルっぽいことをしてるね」と思われるかもしれません。でも僕は、本業をしっかりやっていれば、それでいいと思っているんです。僕は「S.S.J」に“来ていただいている”立場なので、そこに驕りは持たず、これからもファンの皆さんが楽しんでくれることを大切にしていきたいです。
― オープニング映像も感動的で素晴らしかったです。
志尊：ありがとうございます。僕は映像作家の佐藤大輔さん（佐藤映像）の大ファンで、2つ前くらいの「S.S.J」のときに「オープニング映像を撮ってもらえませんか？」と直談判したんですよ。そこから毎回、本当に素晴らしい映像を作っていただいています。
今回も、趣旨を伝えたら「じゃあ、“ファミリー”じゃん」となって、「お母さん、出れる？」って聞かれたんです（笑）。普段は結構、プライベートに関してガードが固いので、「さすがに母親は…」と思ったんですけど、「顔は出さなくていいけど、声は変えずに撮るかも」と言われて。試しにやってみたら、声を変えずにそのまま使ったほうがよくて、結果的にすごく素敵な映像になりました。「S.S.J」だからこそ、ちょっとパーソナルな部分を見せるのもアリかな、と思えたんですよね。オープニングで掴むって、イベントとして本当に大事なので、毎回そこにはこだわっています。
― 今日の公演には城田優さんも出演されましたが、いかがでしたか？
志尊：これは僕のファンクラブイベントですが、自分の中にはいろんな側面があるじゃないですか。その中で、“優と一緒にいる僕”という姿も、ファンの皆さんに見てほしいと思ったんです。優は僕にとって、本当にファミリーのような存在なので、その関係性をそのまま見せられるのは、すごく嬉しいことだなと。
あるとき優から、「淳ちゃん、大阪のS.S.J、めっちゃ大きい会場でやってたね！撮影タイムの動画、俺のところにも回ってきたよ」って連絡が来たんです。「そうなんだ！ありがとう！」って返したら、「いつでも呼んでね」って言ってくれて。「え、出てくれんの？」って聞いたら、「当たり前じゃん、何言ってんだよ！」って（笑）。それが10日くらい前のことで、そこから急遽出演が決まりました。
2部の公演には神木隆之介もプライベートで来てくれて、早速SNSに投稿してくれてました（笑）。友達がこうして「S.S.J」に来てくれるのは、本当にありがたいし、嬉しいですね。
- それだけ、皆さん志尊さんのことが好きなんですね。
志尊：いや〜、どうなんですかね（笑）。でも、確かに「好きじゃないと来ない」ですよね（笑）。
― 「恋は闇」や「グラスハート」をきっかけに、ファンがすごく増えている印象です。Instagramのフォロワー数も220万人を超えていますが、実感はありますか？
志尊：ファンクラブの会員数は、実際にすごく増えています。ありがたいことに、SNSのフォロワーもそうですし、ドラマなどの作品を通じて僕を知って、応援してくれる方が増えているのは本当に嬉しいですね。
でも僕は、「いつからファンになったか」よりも、「今応援してくれている」という事実のほうが大事だと思っています。ずっと前から見てくれている方ももちろんありがたいですし、新しくファンになってくれた方も同じくらい大切な存在です。
ファンが増えたことは素直に嬉しいですが、だからといって「なんか変わったね」って思われるのは、ちょっと違うなと感じています。むしろ、どれだけ人数が増えても、誰もが平等に楽しめる場所を作っていきたいという思いのほうがずっと強いです。
― 30歳という節目の年で、「ファンの皆さんに感謝を伝える一年にしたい」とお話しされていましたが、本当にお忙しいですね。毎週何かしらで志尊さんをお見かけします。
志尊：確かに（笑）。「S.S.J」大阪公演に始まり、「24時間テレビ」、TGC、ワンオクのライブ、「S.S.J」東京公演…改めて並べてみるとすごいですよね。来月はTENBLANKのファンミーティングも控えているので、このままノンストップで突き進んでいきます！
― 学園祭の出演も発表されていましたね。
志尊：そうなんです。少しでもファンの方と直接会える機会を増やしたくて、出演を決めました。意識的に、毎月1回は何かしら“会える場”を作るようにしています。
― そんなファン想いの志尊さんですが、写真集の発表に向けて、事前にストーリーで「皆様にお話ししたいことがあります」と“神妙な匂わせ”をしていましたね（笑）。
志尊：「発表があります」って書いたら、写真集のことだってバレちゃうと思って、「お話ししたいことがあります」って、ちょっと濁した表現にしたんです。会場に来られないファンの方や、ファンクラブに入っていない方にも配信をちゃんと観てほしかったし、とにかくその場で驚いて喜んでほしかったんですよね。絵文字でもつけていたら、みんなそこまで深読みしなかったのかなとは思いましたけど（笑）。
― ファンの皆さんのそういう反応が見たくてあえて仕掛けたのかと…（笑）。
志尊：いや、それは違います（笑）。昨日の公演でも、ファンの方が泣きながら「もう私、明日が不安で眠れません…」って言っていて、隣にいたお母さんまで「娘がこんなに不安がっているので、教えてください！」って（笑）。でも、その時点ではまだ発表できなかったので、「心配しなくていいよ。明日を楽しみにしててね」と伝えました。
― その場にいたファンの方は、少し安心できたかもしれませんね。
志尊：本音を言えば、それすらも言いたくなかったんですけどね（笑）。たぶん僕、インスタライブで「お知らせのお知らせ」を最初に始めた人間だと思うんですけど、あまりにも不安になっちゃう人が多いなら、来年以降はそういう“匂わせ”もやめようかな（笑）。
― では、いきなり発表？
志尊：いきなり発表！…って言っておいて、我慢できずに言っちゃうかもしれない（笑）。インスタライブをやっていると、つい言いたくなっちゃうんですよ（笑）。
― FC限定版写真集のスペシャルリングを見せて、「お前との匂わせだよ！！！」とファンの皆さんに言い放つ志尊さんが最高でした（笑）。
志尊：（笑）。この指輪は、1年前にデザインして作ってもらったもので、写真集の撮影のときはもちろん、プライベートでもつけていたんです。右手なんですけど、薬指につけていたのが気になったのか、SNSの写真を見たファンの方から「志尊くんがそんな匂わせをする人だとは思いませんでした」っていうコメントとか、「淳くん、そんなにプロ意識が低いとは思いませんでした。指輪とかやめてほしかったです」っていう意見が届いたりして。僕は内心「おいおい、ちょっと待てよ…！」って思っていたんですけど、ずっと我慢していた感情が、あの「お前との匂わせだよ！！！」に全部出ちゃいました（笑）。
― パワーワードすぎて、会場が沸いていました（笑）。
志尊：もうこれで、みんなに隠し事はありません！（笑）
― 写真集は、東京、ソウル、ミラノ、バリの4ヶ所で撮影されたとのことですが、見どころをお聞かせください。
志尊：今回の写真集は、「グラスハート」の監督であり、友人でもある柿本ケンサクに撮影してもらいました。東京では、「行こうぜ！」っていうテンション感で、マネージャーさんもいない状態でサクッと撮りに行ったり、逆に写真集らしくしっかり作り込んだ撮影もしたり、いろんなパターンを撮影しています。韓国は、マネージャーさんもいなければ、衣装さんもメイクさんもいなくて、完全にケンサクとの2人旅。同じ部屋に泊まったので、僕が朝起きた瞬間から撮影が始まっていました（笑）。着替えているところとか、普段の姿もいっぱい撮ってもらっています。
イタリアは、僕がブランドアンバサダーを務めているGUCCIの撮影の合間だったんですけど、写真集の撮影もしようという話になって。ケンサクが「自腹でも行く！」って言ってくれて、0泊3日の日帰りで来てくれたんです。本当に愛がすごい。少し前にインスタで寝ている写真を投稿したんですけど、あれも本当に僕が寝ているところをケンサクが撮ってくれたものです。
― そうだったんですね。志尊さんのインスタに載っているお写真は、いつも誰が撮っているんだろうと気になっていました（笑）。
志尊：もう〜、みんな妄想したがりなんだから〜！（笑）やっぱり、そういうのって気になるんですね。でも、この1年半くらいはずっとケンサクと一緒にいたので、基本的にケンサクが撮ってくれた写真が多いです。バリも楽しかったですよ。
― バリのお写真は、ちょうど「恋は闇」の撮影が終わった後だったので、てっきりバカンスに行かれたのかと…
志尊：そうなんですよ。バカンスっぽく見せておいて、実は写真集の撮影だったっていう。でも、「メシドラ」っていう番組に出たときに、うっかり「仕事でバリに行った」って口が滑っちゃって（笑）。あのシーンを編集でカットしてもらっていれば、もっと写真集の発表がサプライズになったのに〜！ってちょっと悔しかったですね（笑）。
― 確かに、その発言から「写真集かも？」と予想していたファンの方もいらっしゃいました。でも、安心できたという意味では良かったのかも？（笑）
志尊：…僕としては納得いってないですけどね（笑）。
― 不安がらせたかった？（笑）
志尊：いやいや、それだとただの嫌なヤツじゃないですか（笑）。僕はみんなをビックリさせたいんです！
― 皆さん驚かれていましたよ。会場で写真集の映像が流れた瞬間、とても盛り上がっていました。
志尊：本当ですか？それなら良かった〜。あとで配信の映像を観るのが楽しみです！
― 最後に改めてお聞きします。志尊さんにとって「S.S.J」とは？
志尊：毎回、形は変わっていくものだと思っていますが、今年は特に、オープニング映像にもあったように、「S.S.J＝ファミリー」だと感じています。僕にとって「S.S.J」は“ホーム”であり、そこにいるみんなが“ファミリー”。どんな自分でも受け入れてくれて、新しく来てくれた方も、昔から応援してくれている方も、一緒になってあの空間を作り上げてくれている。心から安心できるし、これからも大切に守っていきたい場所だと、改めて実感しました。
― ありがとうございました！
志尊：ありがとうございました。ぜひまた来てください！
「S.S.J」に取材が入るのは今回が初めてとのことで、志尊さん自身も「こんな恥ずかしい姿を公にするなんて…！」と少し照れたように笑っていましたが、撮影中は終始リラックスしたムード。連日のハードスケジュールにもかかわらず、常に笑顔でスタッフにも気さくに話しかける姿がとても印象的でした。
撮影中、「クールな表情もいいですが、かわいい感じもお願いします」とリクエストすると、「俺のかわいさを試してます？（笑）かわいい系といえば志尊淳だったんですよ」とニヤリ。「今は違うんですか？」と聞くと、口を尖らせながら「まぁ、今は“卒業”っていうか」とおちゃめに返してくれました。
その後、裏ピースを決めた志尊さんに「ギャルみたいですね」と声をかけると、「なんか俺、だんだんギャルになってきた。今日だけですからね！」と“ギャル淳”が笑顔で応じてくれるなど、最後までサービス精神旺盛。一発撮りで挑んだお見送り風の動画でも、ユーモアたっぷりのアドリブを披露して、現場を笑いで包んでいました。
（modelpress編集部）
1995年3月5日生まれ、東京都出身。2011年に俳優デビュー。2014年には、スーパー戦隊シリーズ第38作「烈車戦隊トッキュウジャー」で主演を務め、広く知られる存在に。その後も、NHKドラマ10「女子的生活」ではトランスジェンダーの主人公を演じ、高い評価を受けた。近年の主な出演作に、NHK連続テレビ小説「らんまん」、ドラマ「フェルマーの料理」「恋は闇」、Netflixシリーズ「グラスハート」などがある。また、GUCCIのブランドアンバサダーを務めるほか、今夏に放送された「24時間テレビ48」ではチャリティーパートナーを担当するなど、俳優の枠を超えた多彩な活動を続けている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】指輪を1年間匂わせ続けていた志尊淳
◆志尊淳ファンクラブイベント「S.S.J 2025」
毎年恒例のファンクラブイベント。今年は30歳という節目の年を迎え、大阪と東京の2都市で計8公演を開催。歌のカラオケステージ、ファンからの質問コーナー、撮影可能なファンとの交流など、さまざまな企画で会場を盛り上げ、最終公演は生配信も行われた。
◆志尊淳、ファンクラブイベントに“ファミリー”登場
― イベントお疲れ様でした！すべての公演が終了しましたが、感想をお聞かせください。
志尊：僕にとって「S.S.J」というのは、“ホーム”のような場所です。これまで何度もやってきましたが、今年は30歳という節目の年ということもあり、ファンの皆さんに感謝を伝える一年にしたい、楽しんでもらえる一年にしたいと、独立してからずっと考えてきました。
今年は2クール連続でドラマにも出演させてもらって、かなり忙しくしているんですけど、そういう中でも“帰って来られる場所”があると、「頑張ってよかったな」と心から思えるんです。ファンの皆さんがいつも温かく見守ってくれているから、肩肘を張らずにいられる。そんな居場所を作れていることが、本当に幸せです。
― ファンの方との距離が近くて驚きました。
志尊：実は「S.S.J」はもともと、今よりファンとの距離が遠いイベントだったんです。撮影タイムもなくて、あったとしても近くに行くのは短い時間だけでした。でも事務所と話し合って、「それじゃあファンクラブイベントの意味がないのでは？」ということになり、ファンの皆さんともっと近くで交流できるスタイルに変えていきました。
傍から見ると、「俳優なのに、なんだかアイドルっぽいことをしてるね」と思われるかもしれません。でも僕は、本業をしっかりやっていれば、それでいいと思っているんです。僕は「S.S.J」に“来ていただいている”立場なので、そこに驕りは持たず、これからもファンの皆さんが楽しんでくれることを大切にしていきたいです。
― オープニング映像も感動的で素晴らしかったです。
志尊：ありがとうございます。僕は映像作家の佐藤大輔さん（佐藤映像）の大ファンで、2つ前くらいの「S.S.J」のときに「オープニング映像を撮ってもらえませんか？」と直談判したんですよ。そこから毎回、本当に素晴らしい映像を作っていただいています。
今回も、趣旨を伝えたら「じゃあ、“ファミリー”じゃん」となって、「お母さん、出れる？」って聞かれたんです（笑）。普段は結構、プライベートに関してガードが固いので、「さすがに母親は…」と思ったんですけど、「顔は出さなくていいけど、声は変えずに撮るかも」と言われて。試しにやってみたら、声を変えずにそのまま使ったほうがよくて、結果的にすごく素敵な映像になりました。「S.S.J」だからこそ、ちょっとパーソナルな部分を見せるのもアリかな、と思えたんですよね。オープニングで掴むって、イベントとして本当に大事なので、毎回そこにはこだわっています。
― 今日の公演には城田優さんも出演されましたが、いかがでしたか？
志尊：これは僕のファンクラブイベントですが、自分の中にはいろんな側面があるじゃないですか。その中で、“優と一緒にいる僕”という姿も、ファンの皆さんに見てほしいと思ったんです。優は僕にとって、本当にファミリーのような存在なので、その関係性をそのまま見せられるのは、すごく嬉しいことだなと。
あるとき優から、「淳ちゃん、大阪のS.S.J、めっちゃ大きい会場でやってたね！撮影タイムの動画、俺のところにも回ってきたよ」って連絡が来たんです。「そうなんだ！ありがとう！」って返したら、「いつでも呼んでね」って言ってくれて。「え、出てくれんの？」って聞いたら、「当たり前じゃん、何言ってんだよ！」って（笑）。それが10日くらい前のことで、そこから急遽出演が決まりました。
2部の公演には神木隆之介もプライベートで来てくれて、早速SNSに投稿してくれてました（笑）。友達がこうして「S.S.J」に来てくれるのは、本当にありがたいし、嬉しいですね。
- それだけ、皆さん志尊さんのことが好きなんですね。
志尊：いや〜、どうなんですかね（笑）。でも、確かに「好きじゃないと来ない」ですよね（笑）。
◆志尊淳「恋は闇」「グラスハート」でファン急増「応援してくれる人が増えるのは嬉しい」
― 「恋は闇」や「グラスハート」をきっかけに、ファンがすごく増えている印象です。Instagramのフォロワー数も220万人を超えていますが、実感はありますか？
志尊：ファンクラブの会員数は、実際にすごく増えています。ありがたいことに、SNSのフォロワーもそうですし、ドラマなどの作品を通じて僕を知って、応援してくれる方が増えているのは本当に嬉しいですね。
でも僕は、「いつからファンになったか」よりも、「今応援してくれている」という事実のほうが大事だと思っています。ずっと前から見てくれている方ももちろんありがたいですし、新しくファンになってくれた方も同じくらい大切な存在です。
ファンが増えたことは素直に嬉しいですが、だからといって「なんか変わったね」って思われるのは、ちょっと違うなと感じています。むしろ、どれだけ人数が増えても、誰もが平等に楽しめる場所を作っていきたいという思いのほうがずっと強いです。
― 30歳という節目の年で、「ファンの皆さんに感謝を伝える一年にしたい」とお話しされていましたが、本当にお忙しいですね。毎週何かしらで志尊さんをお見かけします。
志尊：確かに（笑）。「S.S.J」大阪公演に始まり、「24時間テレビ」、TGC、ワンオクのライブ、「S.S.J」東京公演…改めて並べてみるとすごいですよね。来月はTENBLANKのファンミーティングも控えているので、このままノンストップで突き進んでいきます！
― 学園祭の出演も発表されていましたね。
志尊：そうなんです。少しでもファンの方と直接会える機会を増やしたくて、出演を決めました。意識的に、毎月1回は何かしら“会える場”を作るようにしています。
◆志尊淳、ファンに“匂わせ”の真相「お前との匂わせだよ！」
― そんなファン想いの志尊さんですが、写真集の発表に向けて、事前にストーリーで「皆様にお話ししたいことがあります」と“神妙な匂わせ”をしていましたね（笑）。
志尊：「発表があります」って書いたら、写真集のことだってバレちゃうと思って、「お話ししたいことがあります」って、ちょっと濁した表現にしたんです。会場に来られないファンの方や、ファンクラブに入っていない方にも配信をちゃんと観てほしかったし、とにかくその場で驚いて喜んでほしかったんですよね。絵文字でもつけていたら、みんなそこまで深読みしなかったのかなとは思いましたけど（笑）。
― ファンの皆さんのそういう反応が見たくてあえて仕掛けたのかと…（笑）。
志尊：いや、それは違います（笑）。昨日の公演でも、ファンの方が泣きながら「もう私、明日が不安で眠れません…」って言っていて、隣にいたお母さんまで「娘がこんなに不安がっているので、教えてください！」って（笑）。でも、その時点ではまだ発表できなかったので、「心配しなくていいよ。明日を楽しみにしててね」と伝えました。
― その場にいたファンの方は、少し安心できたかもしれませんね。
志尊：本音を言えば、それすらも言いたくなかったんですけどね（笑）。たぶん僕、インスタライブで「お知らせのお知らせ」を最初に始めた人間だと思うんですけど、あまりにも不安になっちゃう人が多いなら、来年以降はそういう“匂わせ”もやめようかな（笑）。
― では、いきなり発表？
志尊：いきなり発表！…って言っておいて、我慢できずに言っちゃうかもしれない（笑）。インスタライブをやっていると、つい言いたくなっちゃうんですよ（笑）。
― FC限定版写真集のスペシャルリングを見せて、「お前との匂わせだよ！！！」とファンの皆さんに言い放つ志尊さんが最高でした（笑）。
志尊：（笑）。この指輪は、1年前にデザインして作ってもらったもので、写真集の撮影のときはもちろん、プライベートでもつけていたんです。右手なんですけど、薬指につけていたのが気になったのか、SNSの写真を見たファンの方から「志尊くんがそんな匂わせをする人だとは思いませんでした」っていうコメントとか、「淳くん、そんなにプロ意識が低いとは思いませんでした。指輪とかやめてほしかったです」っていう意見が届いたりして。僕は内心「おいおい、ちょっと待てよ…！」って思っていたんですけど、ずっと我慢していた感情が、あの「お前との匂わせだよ！！！」に全部出ちゃいました（笑）。
― パワーワードすぎて、会場が沸いていました（笑）。
志尊：もうこれで、みんなに隠し事はありません！（笑）
◆志尊淳、4都市で写真集撮影 うっかりエピソードに後悔の念
― 写真集は、東京、ソウル、ミラノ、バリの4ヶ所で撮影されたとのことですが、見どころをお聞かせください。
志尊：今回の写真集は、「グラスハート」の監督であり、友人でもある柿本ケンサクに撮影してもらいました。東京では、「行こうぜ！」っていうテンション感で、マネージャーさんもいない状態でサクッと撮りに行ったり、逆に写真集らしくしっかり作り込んだ撮影もしたり、いろんなパターンを撮影しています。韓国は、マネージャーさんもいなければ、衣装さんもメイクさんもいなくて、完全にケンサクとの2人旅。同じ部屋に泊まったので、僕が朝起きた瞬間から撮影が始まっていました（笑）。着替えているところとか、普段の姿もいっぱい撮ってもらっています。
イタリアは、僕がブランドアンバサダーを務めているGUCCIの撮影の合間だったんですけど、写真集の撮影もしようという話になって。ケンサクが「自腹でも行く！」って言ってくれて、0泊3日の日帰りで来てくれたんです。本当に愛がすごい。少し前にインスタで寝ている写真を投稿したんですけど、あれも本当に僕が寝ているところをケンサクが撮ってくれたものです。
― そうだったんですね。志尊さんのインスタに載っているお写真は、いつも誰が撮っているんだろうと気になっていました（笑）。
志尊：もう〜、みんな妄想したがりなんだから〜！（笑）やっぱり、そういうのって気になるんですね。でも、この1年半くらいはずっとケンサクと一緒にいたので、基本的にケンサクが撮ってくれた写真が多いです。バリも楽しかったですよ。
― バリのお写真は、ちょうど「恋は闇」の撮影が終わった後だったので、てっきりバカンスに行かれたのかと…
志尊：そうなんですよ。バカンスっぽく見せておいて、実は写真集の撮影だったっていう。でも、「メシドラ」っていう番組に出たときに、うっかり「仕事でバリに行った」って口が滑っちゃって（笑）。あのシーンを編集でカットしてもらっていれば、もっと写真集の発表がサプライズになったのに〜！ってちょっと悔しかったですね（笑）。
― 確かに、その発言から「写真集かも？」と予想していたファンの方もいらっしゃいました。でも、安心できたという意味では良かったのかも？（笑）
志尊：…僕としては納得いってないですけどね（笑）。
― 不安がらせたかった？（笑）
志尊：いやいや、それだとただの嫌なヤツじゃないですか（笑）。僕はみんなをビックリさせたいんです！
― 皆さん驚かれていましたよ。会場で写真集の映像が流れた瞬間、とても盛り上がっていました。
志尊：本当ですか？それなら良かった〜。あとで配信の映像を観るのが楽しみです！
― 最後に改めてお聞きします。志尊さんにとって「S.S.J」とは？
志尊：毎回、形は変わっていくものだと思っていますが、今年は特に、オープニング映像にもあったように、「S.S.J＝ファミリー」だと感じています。僕にとって「S.S.J」は“ホーム”であり、そこにいるみんなが“ファミリー”。どんな自分でも受け入れてくれて、新しく来てくれた方も、昔から応援してくれている方も、一緒になってあの空間を作り上げてくれている。心から安心できるし、これからも大切に守っていきたい場所だと、改めて実感しました。
― ありがとうございました！
志尊：ありがとうございました。ぜひまた来てください！
◆志尊淳インタビューこぼれ話
「S.S.J」に取材が入るのは今回が初めてとのことで、志尊さん自身も「こんな恥ずかしい姿を公にするなんて…！」と少し照れたように笑っていましたが、撮影中は終始リラックスしたムード。連日のハードスケジュールにもかかわらず、常に笑顔でスタッフにも気さくに話しかける姿がとても印象的でした。
撮影中、「クールな表情もいいですが、かわいい感じもお願いします」とリクエストすると、「俺のかわいさを試してます？（笑）かわいい系といえば志尊淳だったんですよ」とニヤリ。「今は違うんですか？」と聞くと、口を尖らせながら「まぁ、今は“卒業”っていうか」とおちゃめに返してくれました。
その後、裏ピースを決めた志尊さんに「ギャルみたいですね」と声をかけると、「なんか俺、だんだんギャルになってきた。今日だけですからね！」と“ギャル淳”が笑顔で応じてくれるなど、最後までサービス精神旺盛。一発撮りで挑んだお見送り風の動画でも、ユーモアたっぷりのアドリブを披露して、現場を笑いで包んでいました。
（modelpress編集部）
◆志尊淳（しそん・じゅん）プロフィール
1995年3月5日生まれ、東京都出身。2011年に俳優デビュー。2014年には、スーパー戦隊シリーズ第38作「烈車戦隊トッキュウジャー」で主演を務め、広く知られる存在に。その後も、NHKドラマ10「女子的生活」ではトランスジェンダーの主人公を演じ、高い評価を受けた。近年の主な出演作に、NHK連続テレビ小説「らんまん」、ドラマ「フェルマーの料理」「恋は闇」、Netflixシリーズ「グラスハート」などがある。また、GUCCIのブランドアンバサダーを務めるほか、今夏に放送された「24時間テレビ48」ではチャリティーパートナーを担当するなど、俳優の枠を超えた多彩な活動を続けている。
【Not Sponsored 記事】