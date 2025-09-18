瀬名ちひろ“夕刻のアフタヌーンティー”イメージ 4thシングル「寂しい私にハイティーを」MV公開
【モデルプレス＝2025/09/18】kawaiiサウンドクリエイターの瀬名ちひろが9月18日、「ドリンク3部作」の第2作目に当たるkawaii JAZZの4thシングル『寂しい私にハイティーを』のMVを公開した。
【写真】瀬名ちひろ、重厚＆お洒落な新曲MV公開
今作は、kawaii POP、kawaii EDM、kawaii ROCKに続くkawaii JAZZの本気作。前作のサイダーに次ぐ「ドリンク3部作」の第2作目でもあり、夕刻のアフタヌーンティー（＝ハイティー）をイメージして酸いも甘いも嚙み締めてきた我儘ロンリーガールの恋愛を歌う、重厚で軽妙なJAZZ／CITY POPである。“女の子も浮気をしちゃうって決めつけないでね？”というキャッチーなフレーズが頭から離れないお洒落な1曲となっている。
作詞はこれまで全曲携わってきている瀬名。作曲はKohei Shimizu氏（元sooogood!。菅田将暉やfemme fataleに楽曲提供）。映像監督は85mm inc.のKoyo sugiyama氏（川崎鷹也「愛心」等を制作）を起用した。（modelpress編集部）
日本大学藝術学部文芸学科を卒業し、スタイリッシュなシルエットにアンニュイで透明感のある歌声が魅力のkawaiiサウンドクリエイター。アイドルグループやインフルエンサーとしての活動を経て、2024年12月にセルフプロデュースのシングル『ばず らいふ イヤー！』でデビュー。同曲はドイツのiTunes Store J-POPチャートで上位にランクイン。3rdシングル『両片想い』は動画配信サイト（YouTube）における視聴回数が11万回を超える。
日頃からアフタヌーンティーによく行きます。甘いスイーツが好きというよりは紅茶が好きで通っています。好きなものを題材に曲を作ってみたい、詞を描いてみたいと思っていました。夏は弾けるような恋愛ソング（『両片想い』）をリリースしたので、秋にはKawaiiの中に暮らす女子の“寂しい”をお洒落に表現したいとの思いから出来た曲です。間奏にはテーマである「kawaii JAZZ」のJAZZアレンジを大胆に取り入れることによって、本格的なハイティーを楽しんでいるような贅沢な気分になって頂けたら嬉しいです。
＜本人による曲解説＞
愛に対して少し臆病だけど、自分の気持ちには貪欲で自由で我儘なロンリーガールを謳う曲です。「異色の愛」を“メニューにないもの”とサビで歌い直したり、紅茶はアルコールでは無いけど“酔いしれよう”と表現したりすることで夕刻のアフタヌーンティー（＝ハイティー）に相応しく重厚かつお洒落な楽曲、そして映像に仕上げました。
【Not Sponsored 記事】
【写真】瀬名ちひろ、重厚＆お洒落な新曲MV公開
◆瀬名ちひろ、4thシングル「寂しい私にハイティーを」MV公開
今作は、kawaii POP、kawaii EDM、kawaii ROCKに続くkawaii JAZZの本気作。前作のサイダーに次ぐ「ドリンク3部作」の第2作目でもあり、夕刻のアフタヌーンティー（＝ハイティー）をイメージして酸いも甘いも嚙み締めてきた我儘ロンリーガールの恋愛を歌う、重厚で軽妙なJAZZ／CITY POPである。“女の子も浮気をしちゃうって決めつけないでね？”というキャッチーなフレーズが頭から離れないお洒落な1曲となっている。
◆瀬名ちひろプロフィール
日本大学藝術学部文芸学科を卒業し、スタイリッシュなシルエットにアンニュイで透明感のある歌声が魅力のkawaiiサウンドクリエイター。アイドルグループやインフルエンサーとしての活動を経て、2024年12月にセルフプロデュースのシングル『ばず らいふ イヤー！』でデビュー。同曲はドイツのiTunes Store J-POPチャートで上位にランクイン。3rdシングル『両片想い』は動画配信サイト（YouTube）における視聴回数が11万回を超える。
◆瀬名ちひろコメント
日頃からアフタヌーンティーによく行きます。甘いスイーツが好きというよりは紅茶が好きで通っています。好きなものを題材に曲を作ってみたい、詞を描いてみたいと思っていました。夏は弾けるような恋愛ソング（『両片想い』）をリリースしたので、秋にはKawaiiの中に暮らす女子の“寂しい”をお洒落に表現したいとの思いから出来た曲です。間奏にはテーマである「kawaii JAZZ」のJAZZアレンジを大胆に取り入れることによって、本格的なハイティーを楽しんでいるような贅沢な気分になって頂けたら嬉しいです。
＜本人による曲解説＞
愛に対して少し臆病だけど、自分の気持ちには貪欲で自由で我儘なロンリーガールを謳う曲です。「異色の愛」を“メニューにないもの”とサビで歌い直したり、紅茶はアルコールでは無いけど“酔いしれよう”と表現したりすることで夕刻のアフタヌーンティー（＝ハイティー）に相応しく重厚かつお洒落な楽曲、そして映像に仕上げました。
【Not Sponsored 記事】