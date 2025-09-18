スペイン代表が11年ぶりトップ浮上、アルゼンチン代表が3位へと転落した

国際サッカー連盟（FIFA）は9月18日、最新のFIFAランキングを発表した。

日本代表は7月の17位から2ランク下がって19位。約4か月で4ランクダウンと急落したが、アジアサッカー連盟（AFC）内では、トップの座をキープしている。

日本代表は9月に行われたアメリカ遠征で、13位のメキシコ代表と0-0のスコアレスドロー、15位のアメリカ代表には0-2の完封負けを喫した。この結果を受け、スイス代表とセネガル代表に抜かれる形で17位から19位へ順位を下げた。

3月には北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で本大会出場権を獲得するなど、5月まで歴代最高15位をキープしていた日本代表。しかし、6月にはアウェーでオーストラリア代表に敗れ、7月には17位に転落したばかりだった。

10月にはホームでパラグアイ代表、ブラジル代表と対戦。11月にもホームでボリビア代表ともう1チームとの対戦を予定している。南米の強豪国との連戦となるが、抽選会でのポッド2入りを維持するために勝っておきたいところだ。

一方、アジアで見ると日本代表がトップ。21位のイラン代表、23位の韓国代表と続く。また、W杯王者のアルゼンチン代表がトップから3位に陥落。スペイン代表が2014年7月以来11年ぶりの1位、フランス代表が2位へと浮上している。（FOOTBALL ZONE編集部）