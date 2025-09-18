のん「大好き」井川遥と仲良し2ショットに反響、映画で親子役演じて以来交流
女優・のん（32歳）が9月17日、公式ブログを更新。女優の井川遥（49歳）との2ショットを披露し、ファンの反響を呼んでいる。
のんはこの日、東京・国立新美術館で行われた展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイ フォトコールに登壇。「嬉しい空間」と題してブログを更新すると、「大好きな井川さんと会えた」と喜びながら、肩から脇にかけて大胆なスリットが入ったホワイトのニットドレスに身を包んだのんと、ノースリーブの黒のロングドレスで大人の魅力を放つ井川が並ぶ2ショットや、おでこを合わせて笑みを浮かべる仲睦まじい姿などを公開。2人の首元には、豪華なジュエリーが輝いている。
のんと井川は2022年公開の映画「さかなのこ」で親子役を演じて以来、交流が続いており、今年5月には井川が手がけるアパレルブランドのポップアップをのんが訪れていた。
この投稿にファンからは「とろけそうな表情ののんちゃんも見られて嬉しい」「今も素敵な関係であり続けるおふたり、いいなあ〜」「今日子ママ、遥ママ…のんには素敵なママがついていてウレシイ！」「白と黒の対称的なドレスが並ぶと更に映えますね」「井川さん、いつまでも若々しくて親子というより姉妹に見えます」「久々の『親子』共演」「お二人とも、美しい」「あっお母さん」「『美しき母子』の愛情が視られて嬉しい」などの声が寄せられている。
