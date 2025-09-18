フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でフィリーズと対戦。3-0とリードした8回に今季51号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打数トップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に2本差に迫る一発。大谷は直近12本が全てソロホームランという珍事になった。

8回の第4打席。左腕ルサルドが投じた甘い変化球を完ぺきにとらえた。中越えに51号ソロ。リードを広げる2戦連発弾に、ドジャースタジアムは騒然となった。

53本塁打のシュワーバーに2本差と迫る一発。大谷は8月6日（同7日）に39号2ランを放っているが、それ以降のホームランはすべてソロ弾だ。これで12本連続。今季満塁弾はなく、3ランに至っては、5月15日（同16日）のアスレチックス戦の14号まで遡る。

X上でもこの珍しい事象に「12本連続ソロホームランってのも記録なんじゃね？？」「これ、ちょっと異常やな……」「12本連続ソロってマジすか」「毎回のようにソロなんだけど4番に置いたら？」「あーまたソロだ」「またソロホームランなのおもろい」「またまたまたまたまたまたまたまたまたソロホームランwww」などと注目が集まっていた。



(THE ANSWER編集部)