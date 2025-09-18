9月の後半に入っても真夏の暑さが続く静岡県内。



（記者）

「午前10時過ぎの静岡市葵区です。あちらの温度計は32℃になっています。少し歩くと汗をかいてしまうような暑さです」



午後には33.9℃まで気温が上がった静岡市内は、薄く雲がはっていましたが、じめじめとした暑さとなりました。



このほか、静岡市清水区で33.7℃、川根本町で33.3℃、浜松市佐久間で32.4℃など、18の観測地点のうち14地点で真夏日に…。熱中症の危険性が極めて高くなるとして「熱中症警戒アラート」も発表されています。





（静岡市民）「暑いですよねえ、まだねえ。着るものは迷いますよね。ショップを見ていても長袖が出てきているので早く着たいなと思う」（オーストラリアから）「秋ファッションは考えられないですね、今のところは。飲み物とかもアイスになってしまいますよね」この暑さで私たちのお財布にも影響が…。静岡市内のスーパー「田子重」。担当者によると暑さの影響で野菜などの食材が高騰しているといいます。その1つが「白菜」。（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「白菜は去年から1～2割ほど値段が上がっている。7月の雨と8月の高温で育成が遅れているから高騰している」他には…。（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「あと大根もちょっと値上がりしている、こういった形で『すれ』が出ている。切っていただければ問題ないが、見た目も悪くなっている。高温の影響ですね。玉ねぎも1割程度値上がりしている。見ていただくとわかるがちょっと小ぶりです」猛暑が続き、止まらない野菜の高騰。買い物客も思わず…。（買い物客）「値段は高いですよね、大根だけじゃなくて葉物もそうだし、夏の野菜がいつもは安くなるが、ことしは高かった」（買い物客）「暑いですけれど気持ちとしては秋。（秋が旬のものを）食べるとそういう気になるかなと」（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「野菜は全体的に先月に比べて1割くらい値上がっている。暑さで餌を食べなくなるので、卵を産めなくなるので卵も非常に値上がりしている。2割くらい上がっていると思う」一方、比較的値段が落ち着いているという旬な食材も…。（田子重セナ店 遠藤 亨さん）「秋の味覚としては、ことしはサンマが豊漁なので、とても大きくて大変お買い得になっています」例年に比べて豊漁のサンマは1匹214円。サンマが大好きだという女性は…。（買い物客）「去年あまり食べられなかったから、ことしも、もうだいぶ4回目」暑い日が続いていますが、食で秋を堪能できそうです。長引く暑さは果物にも影響を及ぼしています。これは「はままつフルーツパーク」で栽培しているイチジク。「桝井ドーフィン」という品種で、大ぶりで甘味が強いのが特徴です。ただ、連日の厳しい暑さで葉が日に焼けてしまい、例年より収穫量が減っているそうです。（はままつフルーツパーク時之栖 小嶋 孝大さん）「こちらのイチジクは暑さの影響で溶けて汁が出てきてます。（ハウスの中は）40℃近いので、すぐに色がきたら収穫しないと溶けてしまいます」それでも、実をつけたものは甘くておいしいイチジクに育っていて、10月中旬ごろまで収穫を楽しめるということです。暑さの影響を受けているのは動物たちも同じです。ここは東伊豆町の動物園。2025年、新たに仲間入りしたライオンも、扇風機で暑さをしのいでいるようでした。そんな中、涼しそうにしていたのはホワイトタイガーの子どもたちです。（記者）「こちらが去年生まれた『シグレ』君ですが、トラらしからぬくつろぎの様子です。なぜかというと、奥に冷風機があります」冷風機は、7月にホワイトタイガーを愛してやまないファンが、自らクラウドファンディングで資金を集め、寄贈したということです。（伊豆アニマルキングダム 稲葉 崇さん）「クラウドファンディングの話をファンの人からいただいて、3台提供してもらった。過ごしやすい夏になったと思います」長引く暑さでにぎわうのが、ひんやりスポットです。ここは富士宮市の「白糸の滝」。高さ20m、幅150mの絶壁から流れ落ちる滝が糸を垂らしたように見えることからその名が付けられたといわれています。富士山の雪解け水がミスト状に飛び交う「自然の涼しさ」を求め、多くの人が訪れていました。（千葉から）「涼しくていいですね、大変涼しい。気分がいいですね」（千葉から）「クーラーとはまた違って」「生き返ったようなさわやかな感じがします」ここは最高気温30.8℃でしたが、ジメジメとした暑さとなった三島市。そんな中…。（記者）Q.「水温どうですか？」（学生）「めっちゃ寒いです、足の感覚が無いです」年間を通じて水温が15～16度の源兵衛川では訪れた人が川に足を入れるなどして思い思いに涼んでいました。（福井から）「夏だから水温がぬるいかなと思ったら、めっちゃキンキンに冷えている」（神奈川から）「蒸し暑さも感じないですし、風の通りもよくて涼しい風が流れていて、すごく過ごしやすい環境だなと思いました」曇り空でも夏の定番スイーツもまだまだ人気です。三島市で100年以上に渡り、お茶の小売店をしているこの店では、9月中旬になってもかき氷が人気だといいます。（山田園 石田 真朗さん）「例年は9月いっぱいまでかき氷を販売しているといっていたが。ことしは10月10日まで延長して販売することは決めて、お店としては9月いっぱいはこの暑さでありがたいかな」気象台によりますと、前線が南下する影響で、あす19日から天気は下り坂となり気温も下がる見込みということです。