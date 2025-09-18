timelesz寺西拓人、アロハシャツまとい頼れる探偵役を熱演 『天文館探偵物語』スリリング特報＆場面写真が公開
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が初主演し、12月5日から公開される映画『天文館探偵物語』（11月21日から鹿児島で先行上映）の特報映像、場面写真、追加キャストが解禁された。
【動画】金髪で自転車を爆走！映画初主演で探偵を演じる寺西拓人
今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として奔走している主人公・宇佐美蓮（寺西）が、スリ事件をきっかけに天文館エリアの再開発を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていく―。些細（ささい）な探し物から大きな事件まで、さまざまな事情を抱えた人々の想いに迫りながら、事件を解決していくだけでなく人と人の絆と希望を描いた探偵物語。
このほど、主人公の蓮たちを取り巻くシーンが解禁。アロハシャツに身を包み明るく親しみやすい笑顔を見せる蓮や、夜道で橋口凪（大原優乃）と蓮の相棒・健斗（肥後遼太郎）が何かに追われる姿、室龍太ふんする板倉靖幸はスーツを着こなし不敵な表情で誰かをにらみつけている。
さらに、蓮と戦い口元から血を流す蒲生（高田翔）、携帯片手に険しい表情のヤクザ・吉田（西田聖志郎）、バーで不安げな様子を見せる有村（新名真郎）と凪。そして高級車で凪たちの前に立ちふさがる議員秘書の大森（SHIGETORA）、地元の有権者を説得する地方創生担当大臣・板倉雄馬（西岡徳馬）の会合の様子など、本作を彩るキャストたちの姿が明らかに。
特報は、お店の外の看板の下をのぞき込む、探偵・宇佐美蓮。今日も今日とて、脱走したペットの亀探しをする探偵たちのシーンから始まる。シングルマザーの凪、相棒の健斗の姿が映し出され穏やかな日常から一変、後半には蓮が自転車で必死に追いかけ、鬼気迫る凪の姿が映し出され、大きなトラブルを感じさせるスリリングな映像となっている。
■追加キャストコメント
▼SHIGETORA
初めて天文館に行かせて頂いたのですが、昔ながらのお店や最近できたであろうオシャレなカフェなど、歴史やそこにいる人達の生活の匂いも感じられる、すてきな空間でした。
デビュー作で芸術家のサルバドール・ダリ役を演じさせていただいた事に始まり、これまで一般社会や一般の感覚から、はみ出した人物を演じさせて頂く事が多く、今回も政治家の秘書という普通の職業とは違う人物です。彼の過去に湧き上がった感情などをあれこれ考えているうちに、気づいたら、大森渉という人物の魅力に惹（ひ）かれていました。どこか、オラオラした雰囲気の中にやるせなさを感じていただけたらうれしいです。
▼西田聖志郎
天文館は、山形屋デパートの屋上のミニ遊園地やジャズ喫茶など私にとっては夢の詰まった街でした。コロナ禍以降、失われつつある天文館の活気を取り戻したいという思いでこの作品に臨みました。“弱きを助け強きをくじく”人情味あふれる探偵たちの活躍ぶりは、観客の皆さまを胸がすくような爽快な気持ちにさせること請（う）け合いです。お楽しみに！
▼新名真郎
鹿児島で生まれて育った私にとってもうこれ以上の事はないぐらい幸せでした！雄大な桜島、おぎおんさぁ、路面電車を使ったシーンは、印象深かったです。特に、主人公の蓮と板倉雄馬のバーのシーンは、ジーンと来ると思います。ぜひ、ご期待ください。
