台風15号に伴い発生した国内最大級の竜巻からあす19日で2週間。特に被害が大きかった静岡･牧之原市には、いまだ竜巻の爪痕が残っています。生活再建に向けた行政の対応はどうなっているのでしょうか？



9月5日、日本最大級の竜巻が襲った牧之原市。18日、特に被害が甚大だった牧之原市細江に行ってみると…。



（高山 基彦 キャスター）

「先週までは道路の脇に折れた電柱がありましたが無くなっています。ただ、屋根にブルーシートがかけられた家が至る所にあります」





被災から10日以上が経っても、いまだ深く残る”竜巻の爪痕”。18日は曇り空で、連日の暑さは和らいだものの、今夜からあす19日にかけて雨予報ということで、屋根にブルーシートをかける作業が行われていました。屋根の上での作業について消防隊員にレクチャーしていたのは、NPO法人「レスキューアシスト」のメンバー。「レスキューアシスト」は、全国各地の災害現場でボランティア活動を行う災害支援に特化した団体で、発災翌日から牧之原市に入って復旧作業にあたっています。消防署と「レスキューアシスト」が連携して作業するのは全国で初めてだということです。（レスキューアシスト 中島 武志 代表理事）「本当にひどい。大地震クラスで屋根は被害を受けているイメージ/住民の心が軽くなればいいなと思って活動している」被災からあす19日で2週間。今、被災者が感じているのが”生活拠点への不安”です。（被災者）「うちは平屋だからまだ助かったけど、隣の家は屋根が飛んで無い状態なので親戚の家に泊まっている」牧之原市は、被災者の住宅支援を喫緊の課題と考え、先週12日･金曜日、杉本市長は仮設住宅を300棟ほど確保する方針を明らかにしました。（牧之原市 杉本 基久雄 市長）「公営住宅も含め、民間住宅も含め県が把握をしてくれている。少なくとも半壊が150棟近くある。私の見立てだと、この倍は必要じゃないかなと思っている」また、半壊以上の住宅被害を受けた市民に対し、民間の賃貸住宅を借りる際に行政が賃料などを一部負担する、いわゆる”みなし仮設住宅”を提供する方針で、県と市で調整を進めているということです、市は迅速な”住宅支援”を目指していますが、ネックとなっているのが「り災証明書」を発行するために必要な被害認定調査。牧之原市は、他市の応援も受けて調査にあたっていますが、「り災証明書」の申請は1000件を超えていて、すべての調査を終えるのは10月中旬になる見込みです。（牧之原市 杉本 基久雄 市長）「遅くとも1か月くらいの中で、調査が終わったものから随時認定証を出していく作業を進めていきたい」「り災証明書」は、調査を終えた住宅から随時発行するということですが、これには時間もかかります。そこで、被害や修繕工事などで住宅に住めない場合には、証明書が発行される前に自分で民間の賃貸住宅を借りて、後から”みなし仮設住宅”の認定を申請することも可能だということです。日本最大級の竜巻が襲った牧之原市。復旧への課題は山積していますが被災者の生活再建に向けた動きが徐々に進んでいます。