『あんぱん』のぶ、ある人を追って外に飛び出す 第125回場面カット
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第125回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】“新キャラ”が追加！新たな相関図を公開
前回は、のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。
今回は、客席はたくさんの子どもたちで埋まり、その様子をカメラに収めるのぶ（今田美桜）。ミュージカルが終了すると、会場は大きな拍手に包まれ、嵩（北村匠海）はほっと胸をなでおろす。終演後、蘭子（河合優実）を従えて現れたのは、あんぱんを抱えた草吉（阿部サダヲ）だった。その姿に歓喜するのぶやメイコ（原菜乃華）たち。嵩は子どもたちにパンを配る草吉に駆け寄り、再会を喜ぶ。一方のぶは、ある人を追って外に飛び出していく。
