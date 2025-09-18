ハービー・ハンコックら出演『MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025』12月7日開催 『BLUE GIANT』石塚真一がアートワーク担当
世界三大ジャズ・フェスティバルのひとつ『MONTREUX JAZZ FESTIVAL（MJF）』の日本版となる『MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025（MJFJ2025）』が、12月7日に横浜・ぴあアリーナMMで開催されることが決定し、第1弾出演アーティストとメインビジュアルが発表された。
【写真】生誕85周年のアニバーサリーステージとなるハービー・ハンコック
今年のヘッドライナーには、ジャズ界の巨匠ハービー・ハンコックが登場。生誕85年を記念したアニバーサリーステージとなる。加えて、人気ゲーム『ペルソナ5』の音楽をグラミー受賞アーティストらがアレンジして演奏する“ペルソナ5 スペシャル・ビッグバンド”、そしてグラミー賞ノミネートのドラマーのネイト・スミスによるステージでは、スナーキー・パピーのマイケル・リーグとピアニストのジェイムズ・フランシーズがフィーチャリングされる。
今回発表されたビジュアルは、漫画『BLUE GIANT』で知られる石塚真一が手がけたもの。昨年に引き続き5人の多国籍プレイヤーが白熱のセッションを繰り広げる姿が描かれており、オフィシャルグッズへの展開も予定されている。
同イベントは2015年に日本で初開催され、「ユニークで質のいい自由な音楽を」をコンセプトに、ジャズにとどまらず多様なジャンルの音楽を紹介してきた。7月にスイス本国で行われた『MJF2025』には日本から藤井 風も出演し注目を集めた。
チケットは26日午後6時より、ぴあにて最速抽選先行受付を開始。詳細は公式サイトにて確認できる。
■『MONTREUX JAZZ FESTIVAL JAPAN 2025』概要
日時：12月7日（日） 12:00開場／13:00開演（予定）
会場：神奈川・ぴあアリーナMM
