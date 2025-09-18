【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷51号に観客スタオベの圧巻光景

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ソロホームランを放った。確信の一打で見せた、スタジアムのファンたちの反応が話題となっている。

ドジャースが3点リードで迎えた8回裏。先頭打者として打席に入った大谷はフィリーズ先発のルサルド投手と対戦。ここまで3打数ノーヒットと抑えられている相手だったが、カウント2-2からルサルドが投げた143キロのスライダーを大谷のバットが捕らえた。

打球はセンター方向へと高々と打ち上がり、誰もが本塁打を確信する一打。実は3回の第2打席でもチャンスの場面であわや本塁打かと思われた大飛球を打ったこの日の大谷だったが、今度の打球は第2打席時のそれとは異なるもの。センターバックスクリーンやや右側の観客席にあっという間に着弾。飛距離408フィート（約124.4メートル）の特大弾でダメ押しの一発を決めた。

これを喜んだのはドジャースファン。第2打席で大谷があと僅かでホームランという特大のあたりを放っていたが、こちらは残念ながらフライアウトに。この時もファンたちが立ち上がって大谷の打球を見届けたが、肩透かしとなっていた。

それだけに「ホンモノ」の一発には大熱狂。ダイヤモンドを周回する大谷をスタンディングオベーションで迎えるなど圧倒的な光景となった。

勝利を呼び込む完璧な一打を放った大谷に対し視聴者は「まじすごい」「やば谷えん」など、大谷のすごさに感嘆するコメントが目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）