【2025】ディズニー・ハロウィーンのカチューシャ・グッズまとめ！新作ぬいぐるみやブラインドアイテムも紹介

東京ディズニーランド東京ディズニーシーで、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催中。

イベントをさらに盛り上げる、注目のぬいぐるみ・チャームやカチューシャなどの身につけグッズ、雑貨アイテムなどをまとめてご紹介します。

2025年のディズニー・ハロウィーンは、妖しげな世界観のグッズが多数登場。パークに遊びに行く前に、ぜひ予習しておきましょう。

2025 東京ディズニーリゾート「ハロウィーン」のぬいぐるみ・チャーム



ハロウィーン仕様の衣装に身を包んだ、キャラクターたちのぬいぐるみやチャームが多数登場しています。


ぬいぐるみバッジ（税込2800円）

ぬいぐるみバッジは、妖しい闇にドキドキしているキャラクターたちがモチーフ。


ぬいぐるみバッジ（税込2800円）

足の裏には「2025」の数字がデザインされています。


ぬいぐるみバッジ（税込2800円）


ぬいぐるみバッジ（税込2800円）

チップ＆デールの「ぬいぐるみバッジセット」のみ、税込4200円で販売中です。



かぼちゃの形をした「ポーチ」（税込1800円）は、背面にクリアな窓付き。好きなグッズを入れて持ち歩けますよ。



写真の「ぬいぐるみバッジ」（税込2400円）は、人気のパンプキンソフトクリームにゴーストが巻きついたデザイン。

いたずら好きのゴーストと一緒に、写真撮影をするのも楽しそうです！



「ぬいぐるみチャームセット」（税込2900円）は、リボンをつけたゴーストの愛らしいぬいぐるみチャームが2個セットになった商品。 　

ほっぺのマグネットによってぴたっとくっつくから、友達や恋人とペアで身につけるのも良さそうですね。



ちょっとした小物が入る「バッグチャームシリコンケース付」（税込1500円）は、キャンディなどを入れてバッグにつけるのも◎



夜になったら、「光るオモチャ」（税込2000円）を照らしてパークを歩いてみましょう。

2025 ディズニーハロウィーンの身につけグッズまとめ



パークをとことん楽しむには、気分を上がる身につけグッズは見逃せないですよね。

黒いスパンコールのカチューシャに、蛍光グリーンのドットのリボンがポイントの「カチューシャ」（税込2400円）はマストチェック！



せっかくのハロウィーンだから、いたずら好きのゴーストのカチューシャがデザインされた「カチューシャ」（税込2400円）を選ぶのもあり。

ゴーストの手にはクリップがついており、髪を挟むことで、手で髪を掴んでいるような身につけ方を楽しめます。



東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」に登場するダンサーをイメージした、「カチューシャ」（税込2400円）も要チェック。

グラデーションが美しい、長いリボンがポイントですよ。



ハロウィーンらしい、かぼちゃやゴーストをデザインしたグッズも必見。



かぼちゃモチーフの「キャップ」（税込3400円）を被れば、一気にハロウィーンらしさがUPします！



「くっつきぬいぐるみ」（税込2300円）は、チャームとしてバッグにつけたり、クリップで肩に装着したりと、さまざまな方法で楽しめちゃう。



「ショルダーバッグ」（税込3300円）は、ゴーストフォルムのバッグです。

グレーのゴーストは、蜘蛛の巣に引っかかって困った表情をしているみたい…？



ちょこっと仮装を楽しみたい人には、「リング」（各 税込1800円）がおすすめ。

パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」に登場する、ヴィランズのダンサーコスチュームをイメージしたリングが、6種類ラインナップしています。



リングを指に通すだけで、ヴィランズに仲間入りした気分を味わえちゃうかも。

ブラインド仕様のアイテムがたくさん！注目のディズニー・ハロウィーングッズ


「ボールペン３色＆シャープペンシル」（税込1600円）

文房具や雑貨など、幅広いアイテムも登場中。


「マスキングテープセット」（税込1000円）



「ステッカーセット（スライドジップケース付）」（税込1000円）には、いろいろな表情のゴーストがデザインされたステッカーが、スライドケースの中に20枚入っています。


「ピンバッジ」（税込1400円）


「ストラップ」（税込1800円）



夜までパークで遊ぶなら、「光るオモチャ」（税込2000円）があるとより楽しめそう。

リボンの形をした光るオモチャで、クリップは360度回転する仕様になっています。バッグや洋服につけて、コーデのワンポイントにしてみましょう。


（左から時計回り）「レジャーシート」（税込1000円）「ウォッシュタオル」（税込1200円）「ミラー」（税込2300円）



写真上の「洗顔リストバンドセット」（税込2300円）は、洗顔するときに衣類のそで濡れを防ぐことができるアイテム。

写真下の「ヘアクリップセット」（税込1800円）は、洗顔やメイクのシーンで活躍しそうですね。



中身がわからない、ブラインド仕様グッズも登場。

「フィギュア」（税込1600円）には、パークを楽しんでいるさまざまな表情のゴーストのフィギュアが入っています。



ヴィランズをモチーフにした「キーチェーン」（税込1400円）は、全6種類。



さまざまなゴーストの「チャーム」（税込1000円）は、シークレットを含む全6種類がラインナップしています。



「ぬいぐるみチャーム」（税込1400円）は、ボールチェーンで連結できる仕様。また、背面のゴムによってカチューシャにつけることもできますよ。

複数個買って、いろいろな組み合わせを試してみるのもあり。



「ワッペンアクセサリー」（税込900円）は、パレードをモチーフにしたワッペンアクセサリー

ブラインド仕様のグッズは、全種類が入ったボックスセットも用意されているから、そちらもチェックしてみてくださいね。

かわいいグッズをゲットして、2025年のハロウィーンを思い切り楽しみましょう！

