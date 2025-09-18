【2025】ディズニー・ハロウィーンのカチューシャ・グッズまとめ！新作ぬいぐるみやブラインドアイテムも紹介
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催中。
イベントをさらに盛り上げる、注目のぬいぐるみ・チャームやカチューシャなどの身につけグッズ、雑貨アイテムなどをまとめてご紹介します。
2025年のディズニー・ハロウィーンは、妖しげな世界観のグッズが多数登場。パークに遊びに行く前に、ぜひ予習しておきましょう。
2025 東京ディズニーリゾート「ハロウィーン」のぬいぐるみ・チャーム
ハロウィーン仕様の衣装に身を包んだ、キャラクターたちのぬいぐるみやチャームが多数登場しています。
ぬいぐるみバッジ（税込2800円）
ぬいぐるみバッジは、妖しい闇にドキドキしているキャラクターたちがモチーフ。
ぬいぐるみバッジ（税込2800円）
足の裏には「2025」の数字がデザインされています。
ぬいぐるみバッジ（税込2800円）
ぬいぐるみバッジ（税込2800円）
チップ＆デールの「ぬいぐるみバッジセット」のみ、税込4200円で販売中です。
かぼちゃの形をした「ポーチ」（税込1800円）は、背面にクリアな窓付き。好きなグッズを入れて持ち歩けますよ。
写真の「ぬいぐるみバッジ」（税込2400円）は、人気のパンプキンソフトクリームにゴーストが巻きついたデザイン。
いたずら好きのゴーストと一緒に、写真撮影をするのも楽しそうです！
「ぬいぐるみチャームセット」（税込2900円）は、リボンをつけたゴーストの愛らしいぬいぐるみチャームが2個セットになった商品。
ほっぺのマグネットによってぴたっとくっつくから、友達や恋人とペアで身につけるのも良さそうですね。
ちょっとした小物が入る「バッグチャームシリコンケース付」（税込1500円）は、キャンディなどを入れてバッグにつけるのも◎
夜になったら、「光るオモチャ」（税込2000円）を照らしてパークを歩いてみましょう。
2025 ディズニーハロウィーンの身につけグッズまとめ
パークをとことん楽しむには、気分を上がる身につけグッズは見逃せないですよね。
黒いスパンコールのカチューシャに、蛍光グリーンのドットのリボンがポイントの「カチューシャ」（税込2400円）はマストチェック！
せっかくのハロウィーンだから、いたずら好きのゴーストのカチューシャがデザインされた「カチューシャ」（税込2400円）を選ぶのもあり。
ゴーストの手にはクリップがついており、髪を挟むことで、手で髪を掴んでいるような身につけ方を楽しめます。
東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」に登場するダンサーをイメージした、「カチューシャ」（税込2400円）も要チェック。
グラデーションが美しい、長いリボンがポイントですよ。
ハロウィーンらしい、かぼちゃやゴーストをデザインしたグッズも必見。
かぼちゃモチーフの「キャップ」（税込3400円）を被れば、一気にハロウィーンらしさがUPします！
「くっつきぬいぐるみ」（税込2300円）は、チャームとしてバッグにつけたり、クリップで肩に装着したりと、さまざまな方法で楽しめちゃう。
「ショルダーバッグ」（税込3300円）は、ゴーストフォルムのバッグです。
グレーのゴーストは、蜘蛛の巣に引っかかって困った表情をしているみたい…？
ちょこっと仮装を楽しみたい人には、「リング」（各 税込1800円）がおすすめ。
パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」に登場する、ヴィランズのダンサーコスチュームをイメージしたリングが、6種類ラインナップしています。
リングを指に通すだけで、ヴィランズに仲間入りした気分を味わえちゃうかも。
ブラインド仕様のアイテムがたくさん！注目のディズニー・ハロウィーングッズ
「ボールペン３色＆シャープペンシル」（税込1600円）
文房具や雑貨など、幅広いアイテムも登場中。
「マスキングテープセット」（税込1000円）
「ステッカーセット（スライドジップケース付）」（税込1000円）には、いろいろな表情のゴーストがデザインされたステッカーが、スライドケースの中に20枚入っています。
「ピンバッジ」（税込1400円）
「ストラップ」（税込1800円）
夜までパークで遊ぶなら、「光るオモチャ」（税込2000円）があるとより楽しめそう。
リボンの形をした光るオモチャで、クリップは360度回転する仕様になっています。バッグや洋服につけて、コーデのワンポイントにしてみましょう。
（左から時計回り）「レジャーシート」（税込1000円）「ウォッシュタオル」（税込1200円）「ミラー」（税込2300円）
写真上の「洗顔リストバンドセット」（税込2300円）は、洗顔するときに衣類のそで濡れを防ぐことができるアイテム。
写真下の「ヘアクリップセット」（税込1800円）は、洗顔やメイクのシーンで活躍しそうですね。
中身がわからない、ブラインド仕様グッズも登場。
「フィギュア」（税込1600円）には、パークを楽しんでいるさまざまな表情のゴーストのフィギュアが入っています。
ヴィランズをモチーフにした「キーチェーン」（税込1400円）は、全6種類。
さまざまなゴーストの「チャーム」（税込1000円）は、シークレットを含む全6種類がラインナップしています。
「ぬいぐるみチャーム」（税込1400円）は、ボールチェーンで連結できる仕様。また、背面のゴムによってカチューシャにつけることもできますよ。
複数個買って、いろいろな組み合わせを試してみるのもあり。
「ワッペンアクセサリー」（税込900円）は、パレードをモチーフにしたワッペンアクセサリー。
ブラインド仕様のグッズは、全種類が入ったボックスセットも用意されているから、そちらもチェックしてみてくださいね。
かわいいグッズをゲットして、2025年のハロウィーンを思い切り楽しみましょう！
東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト
https://www.tokyodisneyresort.jp/
©Disney
