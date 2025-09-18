マンチェスター・シティはCLリーグフェーズ第1節でナポリをホームに迎えるが、注目を集めているのがケビン・デ・ブライネの帰還だ。



2015年よりシティに加入し、ペップ・グアルディオラ率いるチームで欠かせない存在となったデ・ブライネ。シティの黄金時代を作った中心的選手として、クラブの歴史に名を刻んだ1人だ。そんなデ・ブライネは今夏シティを退団し、ナポリへの移籍を果たした。





レジェンドとの別れはファンにとっても感動的なものだったが、今度は敵としてシティの本拠地エティハドスタジアムに帰ってくる。ファンから温かい声援で迎えられることが予想されているが、そんな一戦を前にペップもデ・ブライネがエティハドに戻ってくることに喜んでいる様子だ。「もちろん、彼が戻ってくるのは嬉しいよ。試合後に彼に会えるのが楽しみだ。（イタリアでの彼のスタートについて聞かれると）驚かないよ。彼はあのレベルでプレイしていて、本当に速い。あのレベルの選手は適応する必要がないんだ」「彼がナポリにもたらすもの？彼の驚異的な才能、ビジョン、パス、アシスト、そして最終ラインでの得点だ。彼は唯一無二だ」（シティの公式サイトより）ナポリはここまでリーグ戦3連勝中と今シーズンもいいスタートを切っており、デ・ブライネは3試合で2ゴールを記録している。シティにとって絶対的存在だった王様と今度は敵として相見えることになるが、どんな試合になるのか、楽しみだ。