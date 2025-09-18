俳優の小泉孝太郎が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。女性陣に“口撃”を受け、たじたじになる場面があった。

この日は「秋の夜長に胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチックが止まらない ２時間ＳＰ！」として放送。ＭＣの上田晋也に「どっちですか、ロマンチスト派？」と尋ねられた小泉は「ロマンチックな部分はある」とした上で「きょうみなさんと話せば、『思い切りドライだろ？』と言われそうな気がします」と語った。

「思い当たることは？」と上田。小泉は「映画館デートで僕だけ出てきちゃう」とひとこと。大久保佳代子に「どういうこと？」とスタジオ出演した女性陣はドン引き。これに小泉は「苦手なジャンルってあるじゃないですか。ホラーとミュージカルが苦手。でもその時お付き合いしていた子がどうしてもこれを見たいというので『ゆっくり見てていいから』と言って僕は出たんですよ。だからそこら辺はすごくドライなんだなと僕思っています」と説明した。

これにはタレントのＹＯＵは「ドライとかいうそういう問題じゃない！」といい、大久保は「我慢できますよ。普通の人間なら。普通の成人男性なら我慢できます絶対に！」と女性陣から猛反撃にあい、小泉はたじたじになっていた。