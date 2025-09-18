札幌市保健所は2025年9月18日、市内の飲食店でカンピロバクターによる食中毒が発生したと発表しました。



食中毒が発生したのは、札幌市中央区南5条西4丁目にある飲食店「にくざわ。」です。



9月8日、札幌市外の医療機関から千歳保健所に「診察した患者の便からカンピロバクター属菌が検出された。患者は8月29日に札幌市内の飲食店を利用しており、患者と一緒に利用したほかの客も体調不良を呈しているようで、食中毒が疑われる」と連絡がありました。





札幌市保健所によりますと、8月29日に店で飲食した客のうち連絡が取れる客に確認したところ、合わせて4団体9人のうち7人が下痢や腹痛などの症状を訴えていたことが判明したということです。発症したのは20代から50代の男女7人で、全員回復傾向です。有症者の共通食が、この店で提供された食事であることや、4団体のうち、有症者6人の便からカンピロバクター・ジェジュニが検出されたこと、過熱不十分な食肉が提供された可能性が高いことなどから、保健所はこの店を原因とする食中毒と断定しました。この日、有症者らが食べた低温調理の肉料理は、肉刺しの盛り合わせ（牛サガリ刺し、牛ハツ刺し、白レバー刺しなど）、お通し（合鴨の南蛮味噌）牛サガリのレアカツレツ、牛タンのトリュフユッケなどでした。この店では2023年8月にもカンピロバクターによる食中毒が発生していて、保健所は9月18日からの6日間、営業停止命令を出しました。