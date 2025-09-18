◇男子プロゴルフ シニアツアー 日本シニアオープン 第１日（１８日、神奈川・相模原ＧＣ＝６９９７ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、大会初出場となったプロ野球・巨人前監督の原辰徳氏は２バーディー、１０ボギー、１ダブルボギーの１０オーバー８２で回り、ホールアウト時点で１２２位となった。

巨人のタオルやユニホームを掲げるファンなど、数百人のギャラリーを魅了した。ボギーを３つたたいた後の６番パー４。ティーショットをこの日初めてフェアウェー中央に放つと「センター前だね」とニッコリ。第２打を１メートルに寄せて初バーディーを奪い、帽子を取ってくるりと一周しながら大声援に笑顔で応えた。

８番から３連続ボギーをたたき、１４番パー３は第１打を右の林に曲げてダブるボギーと苦しい展開。それでも、１６番パー４は第２打を２・５メートルに寄せて２つめのバーディーを決め、拳を握った。開催クラブ会員で、特別承認選手として出場した原氏は「いい緊張感の中でプレーできた。スコアはともかくとして、一応回れたというところは非常に満足してます」と振り返った。

相模原ＧＣは２００４年にクラブチャンピオンを獲得したホームコースだが、ラフも長く、グリーンも速いシニアツアーのセッティングに苦戦。「勉強になりました。同じ相模原ＧＣでもこういうのはお目にかかれない。そこは楽しませてもらいたい」と見据えた。

この日はレギュラーツアー賞金王２回の伊澤利光（フリー）、シニアツアー賞金王４回のＰ・マークセン（タイ）と同組でプレー。「孤独の中でいいスコアを出す、その立ち姿は伊澤さんもマークセンも素晴らしい。ゴルフは個人スポーツだけど、最終的に野球も１対１の勝負ですから、非常に勉強になりました」とトッププロから大きな刺激を得た。

ホールアウト後には、大会のテレビ解説を務めたレギュラーツアー５１勝の青木功氏から「明日は７０台で回っていただきたい」とリクエスト。さらに「まだ自分で自信持って打ってないな」と指摘され、「いやいや、自信はないんですよ…。明日は青木功になって頑張ります（笑い）」と力強く語った。

第２日に向けて「今日は２バーディーでしたけど、明日は３つ取ります。もう一日挑戦できるので頑張りたい」と巻き返しを誓った。