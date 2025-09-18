お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）に出演。「GLAY」のギタリスト・TAKURO（54）の粋なメッセージに感嘆した。

番組内でジュニアは、先日YouTubeの撮影も兼ねて三宅島に行ったと報告。親交のある音楽プロデューサーの蔦谷好位置氏、アウトドア芸人のたけだバーベキューも同行したという。

三宅島では、GLAYの名曲「HOWEVER」のミュージックビデオが撮影されたロケ地も訪問。「“絶え間ないな〜”“ここに来たら絶え間ないわ〜”とかふざけて言いながら記念撮影したの」と振り返った。

その写真を、蔦谷氏が親交のあるGLAYのTAKUROに送信。すると「ほんならすぐに、“絶え間ない”って返ってきたのよ」と、まるでその場にいたかのようなノリの返信があったことを明かし、「え〜すげー！さすがやな。やっぱり国民的ヒット曲をバンバン生み出す人って違うわ。自分の名曲を自分でいじって。お笑い好きって聞いてるけど、さすがやと思った」と感心した様子で語った。

さらに、このやり取りの一部始終はYouTubeの撮影でも記録していたため、一行はTAKUROに対して「もちろんアイコンとかはボカすので、動画で使わせてもらっても大丈夫ですか？」と確認の連絡を入れたという。

「普通なら“事務所に確認します”とかやん？でもTAKUROさん、すぐに“光栄です”って返してくれて。この一個上を返してきはる感じ。俺らよりずっと年上やけど、カッコええなって思った」と、“神対応”ぶりに高感度が上昇したと語った。

最後には、「そこまで知らんかったけど、今GLAY大好きやねん。“絶え間なく注ぐ愛の名を”、俺は“TAKURO”って呼んでる」と真剣な表情で明かし、笑いを誘っていた。