¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¿¢ÅÄ¾ÂÀ¤¬1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎºÆ¾º³Ê¡¡Á°ÆüÀèÈ¯¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤È11Æü°Ê¹ß½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¤Î°¦ÅÍ¤òËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï18Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¿¢ÅÄ¾ÂÀÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢Á°ÆüÀèÈ¯¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤È°¦ÅÍÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦¿¢ÅÄÁª¼ê¤Ï7·î28Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤ÎºÆ¾º³Ê¡£1·³¤Ç¤Ïº´Æ£ÅÔ»ÖÌéÁª¼ê¤ä»ûÃÏÎ´À®Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¢ÅÄÁª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤â2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï49»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.200¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤Ë¾¾Àî¸×À¸Áª¼ê¤¬º£µ¨½é¾º³Ê¡£ÅÄÂ¼Î¶¹°Áª¼ê¤¬10Æü¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊýËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤Ï¡¢Á°Æü17Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£½é²ó¤«¤é¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤âÍ×½ê¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¤ÏÆÜµÜÍµ¿¿Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢7²ó109µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢Ã¥»°¿¶6¡¢Í¿»Íµå2¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£¸«»ö¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦ÅÍÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÂÇ¤Ê¤É¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Î17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢15ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.133¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£