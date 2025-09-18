ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）がマウンドに来たデーブ・ロバーツ監督（５３）をワンフレーズで追い返した。

１７日（日本時間１８日）のフィリーズ戦で先発した左腕スネルは３点リードの７回二死まで２安打１１奪三振と好投した。

だが２者連続四球を出し球数が１０７球となったところでロバーツ監督がマウンドに向かった。すでに２番手ベシアがブルペンからマウンドに向かっていた。そこで２度のサイ・ヤング賞を誇る左腕が指揮官に何かを訴えるとロバーツ監督は続投を決断。ベンチへと戻った。

地元「ＬＡタイムズ」のジャック・ハリス記者は試合後、自身のＸ（旧ツイッター）にやり取りの詳細を投稿。「デーブ・ロバーツはブレーク・スネルを降板させるためにマウンドに行ったのだろうか？ 『実際はフィフティーフィフティーだったよ。普段は９９・９％の確率で決断を下している。でも、あの瞬間はちょっと迷っていたんだ』とロバーツは語った」と記すと、続けて「スネルは何と言っただろうか？ 『Ｐｌｅａｓｅ．（お願いだ）』『Ｋｅｅｐ ｍｅ ｉｎ，Ｉ ｇｏｔ ｉｔ．（残してくれ。任せてくれ）』だった」と報じた。

スネルがケンプを空振り三振に仕留めると指揮官はベンチで拳を突き上げた。前日の試合でロバーツ監督は４点リードで５回無安打無失点の大谷を降板させ、２番手ロブレスキが５失点と炎上。６―９で逆転負けを喫し猛批判を浴びていた。