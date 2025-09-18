朝のテレビ小説で共演→10年交際の韓国俳優カップル、10月26日に非公開挙式　すでに新婚生活は開始

ユン・ソヌとキム・ガウンが10月26日に結婚式を挙げることが分かった。

【写真】共演→結婚→離婚のカップル

9月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、2人は10月26日午後、ソウル市内の会場で両家の家族や親族、親しい知人を招き、非公開で挙式を行う予定だという。最近は本格的な結婚式を前にウェディング撮影やブライダルシャワーを楽しみ、すでに同居して新婚生活を始めている。

ユン・ソヌとキム・ガウンは2014〜2015年に放送されたKBS2の朝のテレビ小説『一途なタンポポちゃん』で共演したことをきっかけに交際に発展。約10年間、互いの活動を静かに応援し合いながら愛を育んできた。

関係が明らかになったのは今年7月。交際と結婚のニュースが同時に報じられ、大きな注目を集めた。

（写真提供＝OSEN）キム・ガウン（右）、ユン・ソヌ

キム・ガウンは1989年1月8日生まれの36歳。2009年にSBS第11期公開採用タレントとしてデビューし、ドラマ『錐』『梨泰院クラス』『この恋は初めてなので』『今、私たちの学校は…』『結婚作詞 離婚作曲』『シュルプ』『キング・ザ・ランド』などに出演している。

一方のユン・ソヌは1985年9月7日生まれの39歳。2003年にEBSの特撮ドラマ『環境戦士ゼンタフォース』でデビューし、その後『神のクイズ』『麗〈レイ〉〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『ストーブリーグ』などの話題作に出演してきた。

（記事提供＝OSEN）