元モー娘。飯窪春菜、中村ゆりかとの“お家ランチ”公開「ゆりかちゃんは美味しい美味しいハンバーグ作ってくれたよ」
【モデルプレス＝2025/09/18】元モーニング娘。の飯窪春菜が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。女優の中村ゆりかとのランチを公開し、反響が寄せられている。
【写真】飯窪春菜＆中村ゆりか「料理上手」と話題の手料理
飯窪は「ゆりかちゃん家に冷凍餃子忘れちゃって取りに行きつつお家ランチした」と中村とのランチを報告し、写真を公開。「私はカレーを持参してゆりかちゃんは美味しい美味しいハンバーグ作ってくれたよ 優しい可愛い」と明かした。また、「中まで火が通ってるか確かめるために自分のハンバーグ割ってくれた」とエピソードもつづっている。
この投稿にファンからは「仲良しで可愛い」「2人とも料理上手」「お家ランチ尊い」「ゆりかちゃん優しすぎ」「美味しそう」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
