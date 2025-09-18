北斗晶、孫顔出しショットに反響続々「初めてお顔見れた」「そっくり」
【モデルプレス＝2025/09/18】元プロレスラーでタレントの北斗晶が9月18日、自身のInstagramを更新。孫を顔出しした写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】北斗晶「そっくり」と話題の孫顔出し
北斗は「じーちゃん デレデレ」と夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介が、孫に絵本を読み聞かせながら寝転がる様子を公開。「読み聞かせ」「孫との時間」というハッシュタグと共に、2人で絵本を見つめる微笑ましい様子を切り取っている。
この投稿に、ファンからは「お孫さん初顔出し？」「初めてお顔見れた」「そっくり」「微笑ましい」「幸せそう」「健介さんデレデレですね（笑）」「心温まります」といった声が上がっている。
北斗晶と健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】北斗晶「そっくり」と話題の孫顔出し
◆北斗晶、孫＆夫の絵本読み聞かせショット披露
北斗は「じーちゃん デレデレ」と夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介が、孫に絵本を読み聞かせながら寝転がる様子を公開。「読み聞かせ」「孫との時間」というハッシュタグと共に、2人で絵本を見つめる微笑ましい様子を切り取っている。
北斗晶と健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】