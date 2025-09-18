東京ディズニーリゾート、10・16発売の“冬ふわもこ”新グッズ発表 レオパード柄ファンキャップ、マフラーやミトンも【アイテム一覧】
東京ディズニーリゾートは18日、今冬の新グッズを発表。10月16日から販売する。
【画像】2025年冬、ディズニーリゾート新グッズ（アイテム一覧）
冬のおしゃれが楽しめる“ふわふわ”グッズが続々。華やかなレオパード柄も、やさしいナチュラルカラーも、ふわっとやわらかい素材でファッションにアクセントとぬくもりをプラスする。
販売店舗は、東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」。一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があり。状況によっては、予告なく延長・変更する場合があり。
