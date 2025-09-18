TBS NEWS DIG Powered by JNN

西武鉄道によりますと、西武池袋線は午後4時ごろ、元加治と飯能間で発生した人身事故の影響で小手指と飯能間で運転を見合わせています。

運転再開見込みは午後5時10分ごろです。