１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４４．６９ポイント（１．１５％）安の３８３１．６６ポイントと３日ぶりに反落した。

中国経済の鈍化懸念が重しとなる流れ。中国国家統計局が１７日公表した８月の若年失業率（１６〜２４歳）は、学生を統計の調査対象から外した２０２３年１２月以降で最悪の１８．９％を記録した。これまでに発表された経済統計では、８月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回り、１〜８月の不動産開発投資は縮小率が拡大している。また、ショート動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、トランプ米大統領と習近平・国家主席が１９日に協議するため、様子見ムードも漂った。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国経済対策の期待感が支えだ。当局は今年の経済成長目標「５．０％前後」達成のため、景気対策を強めている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が昨夜、６会合ぶりに０．２５％の利下げを決定したことを受け、中国でも金融緩和がしやすくなったとの見方も広がった。指数は高く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

金融株が下げを主導。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．７％安、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．３％安、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．９％安、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が３．３％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．４％安、首創証券（６０１１３６／ＳＨ）が４．６％安、信達証券（６０１０５９／ＳＨ）が４．３％安で引けた。

石油・石炭株も安い。中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．０％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．４％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が２．８％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が１．８％ずつ下落した。不動産株、消費関連株、自動車株、運輸株、公益株なども下げが目立っている。

半面、ハイテク株は急伸。光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）や銅張積層板（ＣＣＬ）メーカーの浙江華正新材料（６０３１８６／ＳＨ）、精密金属加工の昆山科森科技（６０３６２６／ＳＨ）などがそろって１０．０％（ストップ）高、携帯端末ＯＤＭ（開発・製造受託サービス）の聞泰科技（６００７４５／ＳＨ）が９．６％高、半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が７．３％高で取引を終えた。ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が０．７％逆行高している。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．１２ポイント（０．４２％）安の２６４．０９ポイント、深センＢ株指数が４．６０ポイント（０．３４％）安の１３５６．４３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）