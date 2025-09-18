ゲラン〈シャリマー〉100周年、新作「シャリマー レソンス」が贈る永遠の香り

時を超えて女性たちを魅了し続けるゲランの名香〈シャリマー〉。1925年の誕生から100年を迎える2025年、メゾンはその節目を記念し、新作フレグランス〈シャリマー レソンス〉を発表しました。愛と革新の物語が息づく新たな香りは、ヴァニラを讃えた濃密なオーデパルファン。さらに特別なボトルや限定ピースも登場し、まさに伝説を現代に蘇らせるコレクションとなっています。

伝説の香りが100年を迎える

100年前にジャック・ゲランが創作した〈シャリマー〉は、史上初のアンバーフレグランスとして誕生し、瞬く間に世界を魅了しました。

誕生のインスピレーションとなったのは、インドの皇帝と王妃の愛の物語。香りに込められた情熱とロマンスは、時代を超えて語り継がれています。

100周年を迎える今もなお、〈シャリマー〉は女性らしさと自由を象徴する唯一無二の存在として愛されています。

新作〈シャリマー レソンス〉の魅力

新作〈シャリマー レソンス〉は、ゲランを象徴するヴァニラに焦点をあて、マダガスカル産ヴァニラチンキを惜しみなく配合。

ベルガモットやローズ、アイリスが織りなすハーモニーに、アンバーノートとレザーのニュアンスが加わり、肌にのせた瞬間から力強くも優雅な余韻を残します。

ボトルにはアールデコに着想を得た新たなロゴが刻まれ、タイムレスな魅力と現代性を併せ持つ仕上がりです。

特別なコレクションと価格一覧

100周年を記念して、フレグランスと共に特別なラインアップも登場。シャワーオイルや限定ボトルは、毎日のケアやコレクションにふさわしい逸品です。

シャリマー レソンス（オーデパルファン）

価格：50mL 17,820円（税込）

シャリマー サテン シャワーオイル

価格：200mL 8,250円（税込）

シャリマー100周年記念 エクセプショナルピース シャリマー レソンス

価格：1.5L 3,190,000円（税込）

発売日：2025年9月19日先行、10月1日全国発売。記念ピースは一部店舗と公式オンラインで数量限定販売。

香りがつなぐ未来へのオマージュ

1925年から続くゲランの伝説〈シャリマー〉は、100周年を迎えてさらに輝きを増しました。新作〈シャリマー レソンス〉は、愛と自由を体現する女性たちに寄り添い、日常を華やかに彩ります。

香りを纏うことで、自分らしさを解き放つ力を与えてくれる特別な存在♡ 永遠に色褪せない名香の進化を、ぜひ肌で感じてみてください。