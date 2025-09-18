広島県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「福山」、圧倒的1位は？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜5月1日の期間、広島県居住の20〜49歳の男女1,300人を対象にWebアンケート調査を実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 広島県版/広島市版」の結果を発表しました。
本記事では、広島県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
生活の利便性と都市機能が両立していることから、年代を問わず多くの人に支持されています。
再開発が進み、商業施設や高層マンションが次々と登場し、交通利便性と都市機能の充実が評価されています。2020年から3回連続での1位獲得となりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：福山駅（JR山陽本線）／550点広島県福山市に位置する福山駅は、山陽新幹線や在来線が乗り入れる交通の要所です。周辺には「アイネスフクヤマ」や「さんすて福山」などの商業施設があり、行政機関や住宅街も整備されています。
1位：広島駅（JR山陽本線）／1188点JR山陽本線の広島駅は、広島県の中心的な駅であり、県内外からのアクセスが優れたターミナル駅です。
