「映えるなぁ」宮崎麗果、黒木啓司との美男美女過ぎる夫婦ショット！ 「素敵すぎで目が火傷してます」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月17日、自身のInstagramを更新。黒木さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】宮崎麗果＆黒木啓司の美男美女な夫婦ショット
ファンからは「本当に理想であり目標の夫婦」「憧れの夫婦すぎて素敵すぎで目が火傷してます」「美男美女過ぎます」「2人とも背が高いから映えるなぁ」などの声が。また「アンミカさんのオーラやば過ぎ」「アンミカさんの顔、小さい！」など、アンミカさんへのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「本当に理想であり目標の夫婦」宮崎さんは「BARNEYS NEW YORK GINZA リニューアルイベントにご招待いただきました」と報告。あわせて、12枚の写真と4本の動画を公開しました。宮崎さんは、白いトップスとスカートのセットアップを着用。タイトなシルエットで美しいボディラインが強調されています。一方で、黒木さんはTシャツとジーンズにジャケットを合わせたカジュアルな装い。美男美女でお似合いな夫婦です。また、5枚目の写真では、タレントでモデルのアンミカさんとのスリーショットを掲載。とても豪華なイベントとなったようです。
夫婦で末っ子にキス！13日の投稿では、末っ子の1歳の誕生日を祝う様子を公開した宮崎さん。黒木さんと末っ子の頬にキスをしています。また、14日には誕生日Vlog動画も公開しており、こちらも必見です。
