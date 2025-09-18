まだだ、まだ慌てる時間ではない。

9月19日に発売となるiPhone 17シリーズ。今年はiPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro／Pro Maxという構成。

なかでも新モデルのiPhone Air、デザインリニューアルされたiPhone 17 Pro／Pro Maxは注目が集まる端末。予約したぜ！という人も多いと思います。そんないち早く最新iPhoneを手にする皆々様に1点共有することがあります。

写真の一部が黒くなっても、それ直る予定のバグなので落ち着いて。

カメラに強い光が入ると起きるバグ、修正アップデートもリリース予定

バグが見つかったのがCNN Underscoredでの作例レビュー。

ライブの様子をiPhone AirとiPhone 17 Pro Maxで撮影したところ、10枚に1枚程度でライブ会場の後ろにあるLEDボードの一部が、小さく黒で塗りつぶされていたとのこと。

実際に作例を見てみましたが（CNN Underscoredの記事をどうぞ）、想像よりもしっかり黒くてちょっと引きました。これは残念フォトだ…。

ただし、この問題をApple（アップル）に報告したところ、「LEDボードなどの光が明るく、カメラに直接光が入る非常に稀なケース」で発生するという返答です。Appleによると、すでに原因が特定されていて、今後のアップデートで修正される予定。とのこと。

というわけでアップデートを待ちましょう。黒いものが映り込んでいても、それは故障ではなさそうなので。

