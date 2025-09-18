SWEET STEADYの熱い思いにファン感動 FRUITS ZIPPER 櫻井優衣らの“KAWAII”未公開映像も
ASOBI SYSTEMに所属するアーティストたちが出演する『あそばにゃそんそん』（ABCテレビ／毎週土曜深夜0時）第18回が9月13日に放送され、これまでの放送回を振り返った未公開映像が大放出された。
【写真】サモエドが櫻井優衣を取り合うハプニングも！
■CANDY TUNE＆CUTIE STREETの夢を初公開
『あそばにゃそんそん』は、アイドルプロジェクト“KAWAII LAB．”が所属するASOBISYSTEMと「ABCテレビ」がタッグを組んだASOBIゴコロ満載の新感覚ハイブリッド番組。第18回では、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループに分けて厳選した未公開映像が放送された。
まずFRUITS ZIPPERからは、記念すべき1回目のロケで勝利した櫻井優衣がご褒美のサモエドカフェを訪れた際のハプニングが放送。記念撮影でサモエド同士が櫻井を取り合って大喧嘩になり、櫻井が店員さんにヘルプを求めるという驚きの展開となった。
そしてCANDY TUNEからは、桐原美月、立花琴未、小川奈々子、村川緋杏が1人ずつモノボケをして、店主を笑わせるゲームに挑戦した回をピックアップ。実は桐原も挑戦していたのだが、アヒルのおもちゃを「新しいネイル」と紹介するも、店主にボケが伝わらなかった様子がお届けされた。さらに、絶景が見られるスポットへ向かう道中も10分に縮められたが、実際は険しい山道を20分近く歩いた4人。その道中で「武道館に立ちたい！」「倍の倍の人を元気にしたい」「ワールドツアーしたい」など、夢を語り合っていた。
CANDY TUNEからはもう1つ、福山梨乃と南なつの初めての食リポも放送。那須塩原でのロケ中、牧場で絞ったミルクを使ったアイスを食べて「うっま！ 食べる？」とカメラに向かって“あ〜ん”した福山だが、すぐに我に返ったように「こういうキャラじゃなくて」と言い訳が。対して南は「いちごが甘酸っぱくて、なつの心もキュンキュン」というアイドルらしい食レポをし、福山から拍手が送られた。この2人に対抗した宮野静の食リポはオンエアされたのだが、SNSでは「キャラ変？」と話題になっていた。
また、CUTIE STREET全員で修学旅行中に訪れた來宮神社での未公開映像では、8人がこっそりと教えてくれた願い事を初公開。「きゅーすとが国民的アイドルになれますように」「紅白に出場できますように」など、それぞれの本気の思いが語られた。
さらにSWEET STEADYからは、奥田彩友、山内咲奈、庄司なぎさ、栗田なつか、塩川莉世が挑戦したビンゴ回を放送。花に書かれたテーマをお題に、バラエティらしからぬ真剣なトークが繰り広げられた。栗田は「自分のキャラがわからなくて」と悩みを打ち明け、なりたいアイドル像に「近づきたいんだけど、それで良いのかな？それが正解なのかな？」と明かすと、庄司が「それは、他の6人が正解にしていくから、大丈夫だよ」と名言を残し、グループで支え合う姿も垣間見えた。
CANDY TUNEとCUTIE STREETがそれぞれ夢や願いを明かした貴重な未公開映像にSNS上では、「みんなの夢がかないますように！！」「皆なら絶対叶えられる！私は信じてる」などとファンも盛り上がりを見せていた。
さらにSWEET STEADYのフラワートークでは「なんで自分はあそばにゃそんそんで泣いてるんだ…？」「優しすぎて泣いてまうよ」とファンも心を打たれたという反響が多く寄せられた。
