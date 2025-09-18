Á°²óÅìµþ°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜÀª·è¾¡¡¢ÃË»Ò400ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¡1991Ç¯¤Î²÷µóÀ®¤·¤¿à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤Î°Î¶È¤È¤Ï¡¡22»þ10Ê¬³«»Ï¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ë¡¢ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬½é¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÆüËÜÀª¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1991Ç¯Âç²ñ¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¹âÌî¿Ê»á°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤âÎò»ËÅª¤Ê²÷µó¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÌµÍý¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¹âÌî»á¤ÏÎò»Ë¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ45ÉÃ¤ÎÊÉ¤òÇË¤ë44ÉÃ90¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤Î¾å¤Ç·Þ¤¨¤¿3Ç¯¸å¤ÎÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£À¤³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ëµì¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ»þ¤è¤ê¤â0¡¦8ÉÃ¤â¾å²ó¤ë²÷Áö¡£44ÉÃ78¤ÈºÆ¤Ó¼«¿È¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯¤Î92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤â·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¸ÞÎØ¤ÎÃ»µ÷Î¥ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï1932Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎµÈ²¬Î´ÆÁ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë60Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿16Æü¤Ë¤Ï¹âÌî»á¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¿±þ¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥»¥Õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö·è¾¡¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç®¶¸¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÅç¤Ï14Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï44ÉÃ44¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤â¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£22»þ10Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ç¤ÊµÏ¿¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£À¤¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¡¢Âç¤ÏÂç²ñµÏ¿¡¢Æü¤ÏÆüËÜµÏ¿¡£
¢¡À¤¡¡W¡¦¥Ð¥ó¥Ë¡¼¥¥ë¥¯¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë43ÉÃ03
¢¡Âç¡¡M¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43ÉÃ18
¢¡Æü¡¡ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44ÉÃ44