17日放送のテレビ朝日系料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜」（月〜金曜後1・30）で、MCを務めるミュージシャンでタレントのDAIGO（47）の愛娘が“声の出演”を果たす場面があった。

この日のテーマは「簡単！炊き込みご飯」で、辻調理師専門学校の簾達也先生からさつま芋ごはんを教えてもらうことに。テロップで「先生たちの家族がスタジオ見学中！」と表示され、DAIGOの妻の女優・北川景子と子供も収録を見守っていることが明かされた。

調理の途中で「パパー」という5歳長女の声がスタジオに響き、DAIGOは「家族見学会でうちの娘が…カメラのキワキワまで、映ってもおかしくない位置にいます」とニコニコ。「DAIGOが好きな炊き込みご飯は何でしょうか？」とクイズを出して簾先生が「かやくご飯」と答えると、「あー惜しいっすね。正解は妻の炊き込みご飯です。すぐそこにいますけど」と北川の方を向いて笑った。

その後も「パパ、パパ」と呼び掛ける声に「パパだよ。ハーイ、パパだよ」とデレデレの表情。試食中には「おいしい？」と愛娘から先に聞かれ、「おいしいです。娘が先に言いましたけど」とタジタジ。番組の最後には「今日はドキドキした収録でしたけど、うちの娘の音声、多めにお送りしました」とパパの顔で収録を振り返っていた。

DAIGOは2016年1月に北川と結婚。20年9月に第1子長女が誕生し、昨年1月には第2子長男が生まれたことを報告した。