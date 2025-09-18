爆笑問題の太田光が１６日、ＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」で、元フジテレビの内田恭子アナの仰天発言を暴露。田中裕二も「あり得ない」とあ然とした。

太田は「隔週で名古屋で会う」という内田恭子アナウンサーについて「天然だから何があっても通用しない」と内田アナの性格について言及。それを象徴する話題として、石井亮次アナと太田と内田で話をしていたときに、「話の流れで逸見さんの話になった。石井君も尊敬してて『（逸見さんが）フジテレビ時代の時にはね』って言ったら『え？逸見さんってフジテレビだったんですか？』って」と内田アナは逸見政孝さんがフジテレビのアナウンサーだったことを知らなかったという。

これには田中も「それはすごい」「あり得ない」とびっくり。太田も「はあ？って。知らなかったの？そんな訳ない。時代かぶってるだろ」と言ったところ、「私の時は（逸見さんは）もうフリーだから」と返答。太田は「でも平成教育委員会とかいただろ？」と言うも、内田アナは「いましたけど、私、帰国子女だから」と答えたという。

太田は「ちょっと待ってくれ。フジテレビに何年いたんだ？その間に逸見政孝がフジテレビって一回も聞かなかったの？って。信じられないと思わない？」と興奮気味に言うと、田中も「すげえな。それはちょっと考えられない。確かにフリーになった後で、それはそうだろうけど…」「亡くなったニュースも散々やっただろうし、フジにもお別れに来たし」とあ然だ。

太田はさらに衝撃情報を口にする。「入社試験の面接で、面接官にフジテレビで憧れのアナウンサーがいるか？って聞かれて、『筑紫哲也』って答えたって」と言い、田中は「全部間違ってる。フジでもないしアナウンサーでもないし」というと、太田は「憧れてるっていうのも嘘じゃん。そのことを知らないんだから」と大爆笑。田中は「１００点満点。だから受かったんだよ」と逆に感心していた。