テレビ朝日系列の名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の島津咲苗アナウンサー（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。退社を発表した。

「『ご報告』結婚を機に名古屋を離れる決断をしました。来週木曜日にドデスカ!を卒業しその後メ〜テレを退社します」と発表した。

続けて「あと1週間、信頼できる大好きな仲間と一緒に伝えられる喜びを感じながらスタジオに立とうと思います」と意気込みをつづった。

この投稿にフォロワーからは「ドデスカ、お疲れ様でした〜寂しくなりますね」「名古屋を離れても、健康で幸せな生活を過ごして下さい」「幸せな道を歩いて行く決断、応援してます」とコメントが寄せられている。

島津アナは7月29日、自身のインスタグラムで「ご報告です。私ごとですが、7月27日に結婚いたしました」と結婚を報告していた。

島津アナは滋賀県出身で、早稲田大学卒業後の17年に名古屋テレビ放送に入社した。中高時代は創作ダンス部に所属。早大在学中には放送研究会に所属し、BSフジ「BSフジNEWS」の第29期女子大生キャスターとしても活躍していた。現在はメ〜テレの朝の情報番組「ドデスカ！」（月〜金は午前6時、土は午前6時30分から放送）に出演している。