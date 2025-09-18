「ＢＡＬＺＡＣ」ドラマーの真鍋貴行さんが死去

　パンクロックバンド「ＢＡＬＺＡＣ」のメンバー・真鍋貴行さんが死去した。１８日までにバンドの公式サイトで発表された。５１歳だった。

　「ＢＡＬＺＡＣから大切なお知らせがございます」と題し、「ＢＡＬＺＡＣドラマー真鍋貴行が　２０２５年９月１１日永眠いたしました　５１歳というあまりにも早い旅立ちでした」と報告。

　「ご家族の外出後に部屋で倒れている姿を自宅を訪ねたご友人により発見されました　その後　到着した救急隊員によって心肺停止状態からの蘇生を試みましたが　発見が遅れたこともあり残念ながら息が戻ることはありませんでした」と説明し、「倒れていた部屋には　週末のライブに向けて　骨の衣装やセットリストなどの準備がされていたそうです」と明かした。

　「なお葬儀は近親者によって執り行われ　地域の方達　多くのご友人　ＢＡＬＺＡＣメンバースタッフも参列いたしました　皆さまには葬儀後のご報告で遅くなりましたことをお詫びいたします」とすでに葬儀を終えたことも伝えた。

　「この様なご報告を　ファンの皆さまにしなければならないことはメンバー一同非常に残念でなりません　生前に賜りました温かいご厚情に心より御礼申し上げます　２００１年に加入してからの２４年間　多くのファンの方達からは『べーやん』と慕っていただき　また多くのバンド仲間にも支えられて　幸せなＢＡＬＺＡＣでのドラム人生を過ごせたと思います」とつづり、「ＢＡＬＺＡＣ　西山裕介　中川淳　今井昭生」と結んだ。

　同バンドは１３、１４日の公演に出演する予定だったが、１１日にサイトで「ＢＡＬＺＡＣメンバーのやむを得ない事情により出演が不可能となりました。楽しみにしてくださっている皆さまには、多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と報告していた。